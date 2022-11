Email it

Søren Pape Poulsen, quien se casó con Josué Medina Vásquez, persona que se hizo pasar por sobrino del expresidente Danilo Medina y miembro de la comunidad judía, perdió las elecciones de Dinamarca con números menores que los que obtuvo su partido en 2019.



El pasado 1 de noviembre obtuvo un 5.5% de los votos en el proceso en que la actual primera ministra de esa nación Mette Frederiksen, quien se vio obligada a adelantar las elecciones por haber ordenado matar a los bisontes por temor a que propagaran el Covid-19, ganó con el 27.5%. El sistema de Dinamarca es parlamentario.



Pape Poulsen, presidente del Partido Popular Conservador, era el virtual primer ministro de Dinamarca debido a que su organización encabezaba las encuestas junto al bloque de partidos conservadores, sin embargo, cuando el periódico Ekstra Bladet reveló que él y su pareja mintieron respecto al parentesco con el expresidente Medina, así como de su falsa religión judía, las cosas cambiaron.



Sentaría un precedente

Algunos periódicos internacionales referían que el hombre de 50 años, líder de los conservadores daneses, habría sido un jefe de gobierno como ningún otro: gay, casado con un dominicano, sin carrera universitaria y con un pasado de simple oficinista antes de dedicarse a la política.



Sin embargo, las mentiras de su entonces pareja, sumadas a sus malos comportamientos: una riña en un bar donde las cosas no están del todo claras al día de hoy por lo que hay una investigación abierta sobre la gestión policial del caso y conducir bajo los efectos del alcohol, habrían hundido la carrera política del danés pese a que una vez se reveló la mentira, Pape Poulsen anunció su divorcio del dominicano.



El medio no solo habló de esas cuestiones que ponían en tela de juicio la credibilidad del exministro de Justicia. También reveló las reuniones de carácter oficial que sostuvo en la República Dominicana con el expresidente Medina, el excanciller Miguel Vargas Maldonado, y el exprocurador Jean Alain Rodríguez, sin autorización.



Antes de que salieran las historias el bloque azul tenía un 51% de la preferencia electoral, lo que garantizaba que esa organización que no gobierna en Dinamarca desde hace unos 40 años volviera al poder. Sin embargo, al 15 de octubre esos números cayeron a 42%.



Una semana antes de los comicios, Poulsen publicó en su Facebook que siempre trata de hacer las cosas correctas y ha admitido que ha cometido errores porque es humano.

Reacción de Søren Pape tras artículos

“Pero esta elección es también acerca de la justicia. Por supuesto que deberíamos poder acudir unos a otros y criticar políticas con las que no estamos de acuerdo. Pero se han dicho tantas cosas decididamente equivocadas también de opositores políticos”, escribió al referir sobre los artículos periodísticos y agradeció a la gente que se ha preocupado por él.



Ekstra Bladet se disculpó con él por una imprecisión en una nota.