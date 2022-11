Fuerza del Pueblo: "El gobierno perdió el control de la seguridad"

Santo Domingo – «31 provincias y el Distrito Nacional están tomadas por el crimen y el delito, no hay una pulgada de tierra donde el ciudadano dominicano no esté en pánico, tenemos miedo de estar en las calles, esa es la realidad, el gobierno perdió el control de la seguridad y no da señal de tomarlo», fueron las afirmaciones que hizo este miércoles el partido Fuerza del Pueblo.