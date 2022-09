Email it

Santo Domingo, D.N.- Representantes de diversas áreas del sector salud a nivel nacional, se sumaron al proyecto presidencial por el PLD, de Abel Martínez.

Entre los profesionales de este sector que pasaron a apoyar Martínez, se destacan médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, bioanalistas y técnicos, quienes además revelaron el deterioro en indicadores del sistema de salud en el país.

La doctora Joselyn Sánchez, exdirectora de las maternidades La Altagracia y Los Mina, aseguró que los presentes, son miembros de comisiones que representan todas las provincias del país, quienes, de manera firme y decidida, reiteran su respaldo a Abel Martínez para asegurarle la victoria el próximo 16 de octubre.

La representante de los galenos aseguró que “estamos confiados en que bajo el mando de Abel Martínez podremos alcanzar las reivindicaciones justas para nuestro sector, retomar las conquistas perdidas, y al mismo tiempo, garantizar servicios de calidad a la población con un correcto uso de los recursos del Estado, priorizando el gasto y dándole la importancia que amerita el tema salud en República Dominicana”.

En la actividad también habló el doctor Plutarco Restituyo, expresidente de la Sociedad de Gastroenterología y exjefe del servicio de gastroenterología del hospital Moscoso Puello.

De su lado Abel Martínez agradeció el significativo respaldo del sector.

Los representantes del salud con Abel indicaron que existe un preocupante deterioro en los servicios de financiamiento a insumos y medicamentos esenciales, control de enfermedades prevenibles, prevención de la mortalidad materna e infantil, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, así como en la prevención y control de enfermedades transmisibles por vectores, entre otros.

En referencia a los medicamentos de alto costo, indicaron que los dominicanos que padecen de las denominadas enfermedades catastróficas, están muriendo a diario porque no reciben sus respectivos tratamientos de manera oportuna, debido a la falta de esas medicinas.

El equipo ejecutivo del movimiento Sector Salud Con Abel, encabezado por el doctor Enriquillo Matos, expresidente del Colegio Médico Dominicano, quien no estuvo presente por asuntos de salud, está compuesto además, por Adolfo Rodríguez, expresidente del Colegio de Odontólogos, Tony Pimentel, ex vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano, Juan Almánzar, expresidente provincial del Colegio Médico Dominicano en San Pedro de Macorís y José Hazim, ex senador de San Pedro de Macorís.

Asimismo el licenciado Secundino Sánchez, Mirtha Tejeda, presidenta del movimiento Enfermeras con Abel, Frank Soto, exdirector del Hospital Marcelino Vélez, María Elexcia, exdirectora de Salud Región Valdesia, Ranfis Báez Florentino, expresidente provincial del CMD, y pasado subdirector Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, entre otros exdirectores de hospitales, exdirectores regionales de salud, que desde hace meses recorren el territorio nacional, consolidando el triunfo de Martínez, para asegurar que sea el candidato del PLD y de ahí llevarlo a la presidencia de la República en el 2024.

En la mesa principal también se destacó la presencia del doctor Pedro Pacheco, expresidente de la Asociación Farmacéutica Dominicana y presidente del movimiento Farmacéuticos con Abel, exdirector provincial de salud en Puerto Plata, el doctor Benito Rodríguez, exdirector del Hospital de Lima en Loma de Cabrera y la doctora Ramona Rosa, exdirectora del Hospital de Hato Mayor, entre otros.

Estuvieron presentes, además el Dr. Ariel Mordan, exdirector del Hospital Luís Bonilla, la Dra. Luz Celeste Siri, exdirectora hospital municipal El Factor, Leonel Jiminián, exadministrador hospital Antonio Yapor, el doctor Martín Salazar, propietario Centro Médico Dr. Salazar, entre otros representantes de diversas especialidades y áreas administrativas del sector salud en el país.