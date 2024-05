ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El aspirante a senador por la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, consideró que con la creación del Corredor Industrial y Logístico de la Seis de Noviembre y Circunvalación, la ciudad se convertirá en la receptora de importantes compañías exportadoras.

Explicó que para lograrlo, ya sometió un proyecto de Ley, el cual cursa en el Congreso Nacional y que de hecho, ha conversado con todos los sectores industriales, logísticos, así como con las autoridades pertinentes sobre los beneficios que la región recibirá.

“Este proyecto busca retomar la visión original de la Seis de Noviembre, la cual cuando fue inaugurada, mediante el decreto 31-93 emitido por el presidente Balaguer, fue declarada la zona de expansión industrial de Herrera, pero no se ejecutó” sostuvo el también diputado.

Lara Salazar resaltò el potencial exportador que posee la provincia San Cristóbal, específicamente en el distrito industrial de Haina, juntamente con Nigua, pero que ya está colapsado en término de su capacidad de crecimiento para albergar nuevas inversiones que quisieran venir al país.

Resaltó que la Seis de Noviembre y la Circunvalación poseen la ubicación estratégica que comunican con los muelles del entorno y que ambas vías tienen además el potencial de comunicar con el mercado binacional de Haití y todas las regiones del país.

Gustavo Lara Salazar sostuvo que el atractivo más importante con que cuenta el Corredor Industrial y Logístico de la Seis de Noviembre y Circunvalación, según los industriales y el clúster lógicos de la provincia, es el acceso, sumado al personal humano tecnificado que no lo tienen otras regiones.

“San Cristóbal tiene un poder de exportación que no lo tienen otras provincias. Usted puede llevar este proyecto a la zona fronteriza y no va a tener el mismo impacto. Ahora mismo hay cientos de empresas que quisieran venir al país a asentarse aquí, a hacer inversiones y a generar empleos de calidad, pero por no tener el espacio en las condiciones que buscamos crear con este proyecto de ley, no se están instalando”, explicó.

Contó que una industria taiwanesa que se instalò en Guatemala, por no encontrar un espacio aquí, pero que en dos años operado allí, tiene la mira puesta en la zona de San Cristóbal, por las condiciones estratégicas que posee.

De acuerdo a datos de ProDominicana del año 2022, en cuanto al régimen de zonas francas, las exportaciones en el país son lideradas por las provincias de San Cristóbal con el 29%, Santo Domingo 26.8%, en tercer lugar, se ubica Santiago con el 17.8%, seguida por San Pedro de Macorís y La Romana con 9.2% y 8.5%, respectivamente.