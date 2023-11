El artículo 132 de la Ley 20/23 señala que las alianzas municipales para las elecciones de febrero de 2024 deben depositarse ante la JCE a más tardar 100 días antes de la fecha de las votaciones, cuyo plazo vence hoy a la medianoche.



Al cierre del plazo ninguno de los partidos políticos había depositado sus pactos de alianza.



En tanto, los partidos de oposición encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informaron que hoy a las 11:00 de la mañana anunciarán al país la ampliación de la alianza Rescate RD.



En los últimos días el PLD y la FP agotaron intensas jornadas de trabajo para avanzar en la ampliación de los acuerdos que anunciarán hoy.



El partido morado informó que la firma del pacto estará encabezada por el secretario general, Charlie Mariotti, y la subcomisión de negociación integrada por Danilo Díaz, Rubén Bichara, Jaime David Fernández Mirabal y Ramón Santos, secretario de Asuntos Municipales del PLD.



La FP no detalló los dirigentes que participarán en la firma del acuerdo, pero la comisión de alianzas la encabeza Roberto Rosario y la integran Nicolás Calderón y Nathanael Concepción. En la firma anterior participaron, el secretario general, Antonio Florián (Peñita) y el vicepresidente, Radhamés Jiménez.



En tanto, Miguel Vargas, vocero oficial de los acuerdos de los partidos opositores, tiene la responsabilidad de informar al país el alcance de los acuerdos. En la comisión del PRD participan además, Janet Camilo y Héctor Guzmán.



“El compromiso histórico asumido por el PLD, la FP y el PRD, para garantizarle al pueblo el sagrado derecho a la salud, educación, alimentación, seguridad, paz y bienestar, asegura desde ya el triunfo arrollador en las elecciones presidenciales del 2024, que sacará del Palacio Nacional la incapacidad, la improvisación y la falsía, con un nuevo presidente de la República surgido de la poderosa alianza opositora Rescate RD”, escribió Vargas en su cuenta de X ayer luego de la convocatoria a la firma del acuerdo.



En la primera fase de las negociaciones, los partidos de oposición lograron acuerdos para 84 municipios y más de 200 distritos municipales, así como cuatro senadurías y compromiso de respaldo para la segunda vuelta de las elecciones si fuese necesario en junio del próximo año.



El acuerdo también incluye apoyo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales si ninguno de los participantes gana en primera vuelta. Los candidatos presidenciales de los partidos de oposición son Leonel Fernández por la FP, Miguel Vargas por el PLD y Abel Martínez, por el PLD.



En la ampliación de los acuerdos se habría arribado a más de 15 senadurías, 120 municipios y 200 distritos municipales. El acuerdo involucra al Distrito Nacional con la boleta municipal encabezada por Domingo Contreras y Omar Fernández para la senaduría. También el municipio de Santiago encabezado por el PLD con Víctor Fadul.



Además del PLD la FP y el PRD, entrarían en el acuerdo los partidos que han firmado alianza con la FP. Esas organizaciones son el Bloque Institucional Social Demócrata (Bis), el Partido Demócrata Institucional (PDI), Opción Democrática y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC). Las alianzas entre los partidos opositores no son tripartita en todas las demarcaciones y no incluya el nivel de diputados. El PRD tiene alianzas solo con el PLD en algunas demarcaciones y solo con la FP en otros lugares.

Sistema de partidos, con 42 organizaciones

El sistema de partidos políticos del país cuenta con 42 organizaciones políticas que tienen derecho a participar en las elecciones de 2024. De esa cantidad, 34 son partidos y los ocho restantes movimientos accidentales. De los 34 partidos nacionales, cuatro son mayoritarios. Se trata del Partido Revolucionario Moderno (PRM), PLD, FP y el PRD. Los tres partidos mayoritarios de oposición han conformado una alianza que incluye otros tres partidos minoritarios que van unidos a la FP. El BIS, PQDC y PDI. El PRM encabeza una alianza hasta ahora de 15 aliados minoritarios. Se trata del Moda, PCR, PAl, PLR, PPC, UDC, PRI, PHD, Dominicanos por el Cambio, PRSD, APD, PP, PRSC, PUN, PNVC, Primero la Gente, Justicia Social y País Posible. El PRM aún no anuncia acuerdo con Alianza País, partido que encabeza Guillermo Moreno y no ha informado sobre la proclamación de sus candidaturas. No han anunciado alianza de cara a las elecciones de febrero los partidos Generación de Servidores ni Esperanza Democrática, de Ramfis Domínguez Trujillo. Igualmente, el Frente Amplio que postula a María Teresa Cabrera a la presidencia. Los movimientos accidentales y provinciales suelen hacer alianzas con los partidos nacionales.