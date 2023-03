Jaime David: “El Ministerio Público lo que busca es desacreditar al PLD”

Email it

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jaime David Fernández, dijo respetar los procedimientos judiciales contra exfuncionarios públicos. Entiende que, si alguien cometió un error, la justicia debe investigar.

Sin embargo, consideró que con los operativos que ejecuta el Ministerio Público, no se busca hacer justicia, sino, desacreditar por que “esas personas nunca se han negado a ser investigados”.

“Por qué usar ese aparataje de ir un sábado por la noche para luego tener que esperar dos días para presentar los cargos oficialmente, a última hora, el tiempo se le pasa. ¿Qué significa? Que se busca una condena mediática”, criticó el ex vicepresidente de la República al referirse a la Operación Calamar. A través de la cual fueron apresados 20 ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, entre ellos tres ex ministros.

Para Jaime David se trata de “un atropellamiento innecesario e indignante”, lo que preocupa a los que siempre han luchado por más y mejor democracia.



Al ser entrevistado en el programa No se diga Más, manifestó que la frustración del MP radica en que nunca ha podido encontrar un cheque que pruebe sus acusaciones.



Sobre los hechos violentos de los dirigentes peledeistas en las afueras del Palacio de Justicia, en solidaridad con los detenidos, el dirigente político se los atribuyó a infiltrados “porque así no actuamos los peledeístas”.