Santo Domingo. – El exvicepresidente de la República, Jaime David expresó sentirse confiado en la figura de Abel Martínez, como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana y dejó abierta la posibilidad de alianzas con otras fuerzas políticas, incluyendo a la Fuerza del Pueblo.

“El Partido de la Liberación Dominicana siempre ha tenido una vocación de aliarse, pero a veces cuando usted se condiciona, en el sentido de que, si no tengo a alguien que me empuje, no llegó; psicológicamente se está condicionando y eso es lo que quiere el Gobierno, que nos condicionamos. Siempre estaremos abiertos a hablar con todas las organizaciones políticas, La opción democrática, el PDP, La Fuerza del Pueblo, todas las fuerzas, el PRD, que ha sido un aliado”, sostuvo.

Durante la entrevista, Fernández Mirabal defendió su uso del humor como una forma de conectar con la gente.

“En el mundo de lo anormal, lo normal termina siendo lo anormal. En un mundo de apariencia donde todo el mundo vive de la apariencia, el que no busca aparentar parece un anormal. Yo trato de ser feliz, de ver si no le hago daño a nadie y ser espontáneo. Eso es bueno. la política, la gente y los jóvenes lo valoran mucho. La libertad que usted debe tener de hablar, sin hacerle daño a nadie. Le exhorto a mis colegas que entren en la política, que hay que ser una expresión de la vida en la política, no una expresión de la apariencia en la política”, dijo.

En una reciente entrevista en el programa dominical «Siendo Honestos» conducido por la periodista Katherine Hernandez, Fernández Mirabal se refirió a la importancia de la figura del expresidente Danilo Medina como unificador del PLD y afirmó que la “gran parte de lo que se busca es destruir a Danilo por cuanto es el que cohesiona al partido. porque el objetivo es destruir al PLD».

Además, mencionó la necesidad de que los expedientes de los escándalos sean presentados de manera transparente para evitar situaciones como la del escándalo de la Lotería Nacional.