JCE abre periodo de campaña para elecciones municipales 2024

La Junta Central Electoral (JCE), publicó hoy la proclama que deja iniciado el periodo de campaña para elecciones municipales 2024. La misma establece las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las elecciones ordinarias generales en los niveles de alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocalías de la República Dominicana.

En tal sentido, se establece que la fecha de celebración de las elecciones será el tercer domingo del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) que contaremos a dieciocho (18), de conformidad con el artículo 209 de la Constitución de la República, por tanto, se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales para elegir al Alcalde o Alcaldesa y el Vicealcalde o Vicealcaldesa del Distrito Nacional, los/as Alcaldes/as y Vicealcaldesas, los Regidores y suplentes de los Ayuntamientos de los 157 municipios del país, así como los Directores/as, ” Subdirectores/as y Vocales de los 235 Distritos Municipales que forman parte de los referidos municipios.

En cuanto a la apertura y cierre de la campaña electoral, la JCE declaró abierto el período de campaña electoral en la República Dominicana a partir de la publicación de la proclama, de manera exclusiva para los candidatos y candidatas de los niveles de Alcaldías, Regidurías, Direcciones Distritales y Vocalías, asi como también para las organizaciones políticas reconocidas, las alianzas y coaliciones y los movimientos de apoyo o ciudadanos y ciudadanas en particular que no constituyan el partido, agrupación o movimiento político, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 numeral 1 y 166 de la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, cuyo período concluye a las doce de la noche del jueves 15 de febrero de 2024.

De igual manera, el órgano rector electoral, hizo la convocatoria a todas los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral y a todos los ciudadanos/as dominicanos/as aptos para ejercer el sufragio, a concurir y votar en las Elecciones Ordinarias Generales Municipales en los niveles de Alcaldías, Regidurías, Direcciones Distritales y Vocalías de la República Dominicana, que ejercerán sus funciones durante el período constitucional que se inicia el 24 de abril del 2024 y concluye el 24 de abril del 2028.