El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que la carrera por la Presidencia de República no ha terminado con los resultados municipales de febrero.



“El juego no ha terminado, ahora es que comienza”, expresó Fernández.



Dijo que el gobierno promovió la abstención selectiva en las pasadas elecciones mediante la compra de cédulas en perjuicio de la Fuerza del Pueblo.



“Cuando el 78% de los electores no votaron por el oficialismo o se abstuvieron, obviamente que las posibilidades son inmensas”, sostuvo el líder de la oposición política dominicana, respecto de la segunda vuelta. De lo que se trata es de tener una estrategia que sea capaz de que ese sector que está siendo muy afectado por las políticas desorientadas, desatinadas del actual gobierno, miren a la Fuerza del Pueblo y a la alianza Rescate RD como una verdadera opción y una alternativa”, declaró el exmandatario dominicano. La organización se movilizó este domingo por todo el país y el exterior.