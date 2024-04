Se refiere a la salud, educación, seguridad social, servicios públicos, transporte e institucionalidad

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que en la República Dominicana hay una crisis diversa que ha generado un malestar social, pero que el Gobierno “no se da cuenta” de ello y presenta un mundo idílico.



El líder opositor también señaló que lo que sucede con la actual gestión gubernamental es que cree que la historia comienza consigo.



Fernández ofreció las declaraciones al ser entrevistado en el programa “55 minutos con Julissa Céspedes” que es transmitido por CDN, canal 37.



“Sí, hay un tema inflacionario grave en la República Dominicana, pero también hay una crisis de seguridad ciudadana, hay una crisis de los servicios públicos, hay una crisis de transporte, hay una crisis institucional, entonces hay una crisis diversa en nuestro país, y esa crisis ha creado un malestar social”, comentó.



Otras situaciones que identificó como crisis fueron la educación, la salud y la seguridad social.



Según el destacado dirigente político la mayoría de los dominicanos hoy día no se siente satisfecho del rumbo de la nación. Destacó que en el país hay temor por la inseguridad ciudadana, anclado por el narcotráfico y el microtráfico.



“Se ha desarrollado el hábito del consumo de estupefacientes, y cuando no se tiene recursos para continuar el consumo, entonces viene el robo, el asalto y esos tipos de actos violentos. Eso existe en la República Dominicana, en distintas partes”, sostuvo.



En ese sentido, entiende que la respuesta que el gobierno ha dado a dicha problemática, hasta el momento, ha sido “ineficaz”.



“El tema de seguridad hoy día en la República Dominicana está en total crisis y caos, y el gobierno no ha sabido darle una respuesta a eso”, reiteró en la entrevista a candidatos presidenciales.



Tras enfatizar que todo está en crisis en la media isla, dijo, a modo de sarcasmo, que aquí estamos en el mejor de los mundos: “Alicia parece viva entre nosotros, avispas entre nosotros, en el mundo de las maravillas, porque el Gobierno no se da cuenta de que eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana”.



Transporte



Al expresidente de la República le parece “magnífico” si el Gobierno quiere expandir las construcciones del Metro y Teleférico, pero aclaró que la visión no es de la actual gestión, sino que viene de atrás. Dijo que lo que sucede con el actual Gobierno es que cree que la historia comienza con él.



Se mostró convencido de que el sistema de transporte masivo colectivo es el futuro, por ser más seguro, confortable y amigable con el medio ambiente, al eliminar la emisión del dióxido de carbono.



Asimismo, cree que hay que construir más elevados, túneles y puentes para el desarrollo de la nación.



Intercambio de disparos



Por otra parte, el presidente del partido verde consideró que los supuestos intercambios de disparos que son anunciados por la Policía Nacional “es tradicional” en el país.



Explicó que los gobiernos hacen eso cuando se les va de las manos el control preventivo y la gente empieza a protestar, y la opinión pública lo convierte en primera plana y en objeto de debate nacional.



“Sobre todo cuando no tienen control responden con un intercambio de disparo para eliminar a los plumitas y a los Kiko la Mota (la Quema) y la cosa por el estilo, hasta en los moteles”, subrayó.



Leonel Fernández cree que el tema de la seguridad ciudadana es muy complejo y no sólo se resuelve con manos duras, sino que requiere de muchos elementos y sobre todo de un plan. “No digamos que este es un país seguro, porque no lo es”, ponderó.



Manifestó que resta al presente gobierno trabajar con la prevención, ya que ahí no ha logrado avanzar, “porque cambiamos los métodos continuamente, porque el que llega cree que tiene que cambiar lo que el otro hizo. Si avanzamos, vamos a permanecer ahí”.



Elecciones



Sobre los comicios, Leonel Fernández dijo que los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y funcionarios del Estado van a distintas provincias del país “sonsacando” a gente de la Fuerza del Pueblo y demás partidos de la oposición, de lo cual hay hasta fotos de reuniones entre ellos.



Calificó la supuesta compra de votos de “dinerocracia”. Aunque reconoció que hay “una gravísima crisis moral” en el país tanto en quienes compran los votos como en quienes ceden, aclaró que cuando se le hace una oferta de 40 millones de pesos a una persona de origen muy humilde, “es una tentación muy grande”, que, según precisó, no lo ha hecho ningún otro gobierno. En ese sentido, instó a la Procuraduría General de la República a investigar el caso.



El candidato presidencial expresó que cómo es posible que 30 alcaldes de la oposición pasen al Gobierno. Consideró que el sistema político del país se está corrompiendo como nunca antes y que el PRM le está haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana.

Leonel citó desafíos que debe afrontar el Gobierno

El expresidente Leonel Fernández considera que para que la República Dominicana tenga éxito económico, el Gobierno debe lidiar con la mitigación del impacto de los factores externos y tener una política atractiva a nivel interno. Entre los desafíos externos que atacan el crecimiento económico del país citó el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania así como el conflicto en Gaza. En cuanto a los desafíos internos, mencionó la incapacidad del Gobierno para aumentar la producción nacional, mejorar la productividad, competitividad, uso intensivo de tecnología, capacidad importadora, entre otros. Sobre el tema migratorio, dijo que la posición de Amnistía Internacional es una interferencia inaceptable para la nación y que debe ser rechazada.