Desde el 2004 al 2016 Fernández y Medina ganaron cuatro elecciones presidenciales consecutivas

Después de haber perdido las elecciones del 2000, el PLD celebró su congreso Juan Bosch en el cual dejó de ser un partido de cuadros y se convirtió en un partido de masas. Esa decisión lo llevó de tener 33 mil miembros en 1996 a contar con más de 800 mil miembros en el 2003.



Esta nueva forma de hacer política del PLD lo convirtió en una poderosa maquinaria electoral, que lo llevaría a ganar las elecciones del 2004, del 2008, del 2012 y del 2016. Leonel Fernández y Danilo Medina fueron los principales protagonistas de esas victorias y, entre acuerdos y desacuerdos, ambos fueron elegidos como candidatos en dos ocasiones y fueron presidentes por dos períodos cada uno.



Leonel, candidato del 2004, con apoyo de Danilo



Para las elecciones del 2004, Leonel se perfilaba como el candidato natural del PLD y la opción con mayores posibilidades de derrotar al PRD gobernante. Pero como el PLD había decidido escoger su candidato presidencial por primarias, la comisión electoral abrió la campaña interna en abril del 2003. Además de Leonel, se presentaron como aspirantes Jaime David Fernández Mirabal, Julián Serulle, Ramón Blanco Fernández y Miguel Solano.



Danilo, que era el otro gran líder del PLD, decidió apoyar a Leonel. Así las cosas, Leonel ganó las primarias de junio del 2003 de una forma arrolladora. Obtuvo el 87.19% de los votos, Jaime David 12.32%, Julián Serulle 0.3%, Blanco Fernández 0.12% y Miguel Solano 0.05%.



Leonel y Danilo se enfrentan por candidatura del 2008. Leonel vence a Danilo



Al igual que en su primer gobierno de 1996, Leonel designó a Danilo como secretario de la Presidencia. Danilo aspiraba a ser el candidato del PLD en las elecciones del 2008. Pero, en la medida que avanzaba el Gobierno, se producían señales de que Leonel intentaría reelegirse.



Ante eso, Danilo decide renunciar al Gobierno en noviembre del 2006, teniendo presente que, a mediados del 2007, el PLD debía elegir su candidato presidencial. El PLD convocó para el domingo 6 de mayo del 2007, sus primarias para elegir el candidato. Los meses previos a ese día fueron de una dura, pero respetuosa lucha, entre los parciales de Leonel y de Danilo. Leonel obtuvo el 71.55% de los votos, derrotó de forma aplastante a Danilo, que sólo obtuvo el 28.45%. Él aceptó la derrota expresando que lo había vencido “el Estado”.



En 2012, Danilo enfrenta a Leonel y Margarita, pero logra la candidatura.



En el 2012 Leonel estaba impedido para una nueva reelección, pero en su entorno empezó a circular la idea de modificar la Constitución. Apareció un llamado “grupo de ingenieros constitucionalistas” que hizo una concentración en el Palacio de los Deportes para entregarle a Leonel decenas de libros con dos millones de firmas que pedían su reelección. Leonel al hablar en el acto dijo: “Me permito recoger este apoyo que ustedes me brindan para endosárselo al Partido de la Liberación Dominicana para que sea el partido que decida…”. Después de ese acto, en una reunión del Comité Político, sus pretensiones reeleccionistas fueron derrotadas.



Sin embargo, los opositores de Danilo quisieron hacerle otra mala jugada. Como Leonel no iba a poder reelegirse, estimularon la candidatura de Margarita Cedeño. Varios miembros del Comité Político se dieron cuenta de la estrategia y forzaron a que Margarita no se presentara como aspirante, porque no era ni correcto ni ético que la esposa del presidente en ejercicio aspirara a sucederle.



Con el panorama despegado, Danilo ganó fácilmente la primaria peledeísta convocada para el mes de junio del 2011 y en la cual se presentaron tres opciones más. Danilo obtuvo el 87.18% de los votos, José Tomás el 5.02%, Domínguez Brito el 4.32% y Radhamés Segura el 3.48%. Para garantizar la unidad del PLD, Danilo escogió a Margarita como su compañera de boleta, y ganó las elecciones de mayo del 2012 en primera vuelta con el 51% de la votación.

Danilo y Leonel, juntos en el Gobierno, antes de que Danilo renunciara como Secretario de la Presidencia en el 2007.

Danilo, candidato del 2016, con oposición primero, y luego un pacto con Leonel



Danilo estaba realizando un excelente gobierno pero no podía aspirar a la reelección porque la Constitución lo prohibía. Como Danilo estaba impedido de reelegirse, Leonel tenía la esperanza de ser nuevamente el candidato del PLD.



El entorno de Danilo entendió que como era un presidente con altos niveles de popularidad, no podía ser impedido de reelegirse. Por eso iniciaron una campaña para modificar la Constitución y permitir la reelección de Danilo. Leonel no estuvo de acuerdo. Eso provocó una reunión de urgencia del Comité Político en abril del 2015, en Metro Country Club, donde Danilo derrotó a Leonel, logrando el respaldo del Comité Político para propiciar una modificación constitucional que le permitiera volver a postularse.



Leonel se resistió y hasta hizo un discurso público para pedir respeto a la Constitución. Pero, a final de cuentas, se entendió con Danilo y firmaron un acuerdo donde se establecía que se modificaba la Constitución, se permitía a Danilo reelegirse en el 2016, pero no presentarse como candidato en el 2020. El PLD no hizo primarias, sino que Danilo fue proclamado como candidato presidencial, en una asamblea celebrada el 30 de agosto del 2015. Fue juramentado por Leonel, que era el presidente del PLD.