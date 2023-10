Los partidos emergentes proclamarán las candidaturas de sus aliados y realizarán asambleas de delegados para aprobar las candidaturas de cara al 2024.



Los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez serán proclamados candidatos presidenciales por distintos partidos este fin de semana.



En el caso de Martínez, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó a la asamblea de delegados para su proclamación oficial que fue electo en una consulta que se realizó el 16 de octubre de 2021.



El acto del PLD está convocado para mañana en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte desde las 8:00 de la mañana.



Para tales fines se ha convocado a 4 mil 307 delegados del PLD que incluyen a los miembros del Comité Central y a los presidentes de comités provinciales, municipales, de distritos municipales, seccionales e intermedios.



La asamblea de delegados será presidida por la Comisión Nacional Electoral que preside Rubén Bichara y los miembros del Comité Político bajo la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE).



Según lo explicado por el coordinador de campaña de Martínez, Andrés Navarro, luego de concluida la parte formal de la proclamación, tendrá lugar el discurso de Martínez como candidato oficial del partido de oposición.



El PLD no ha informado si su presidente, Danilo Medina, también hablará en el acto.



PAL y PCR proclaman a Luis



El Partido de Acción Liberal (PAL) y el Partido Cívico Renovador (PCR) proclamarán este fin de semana al presidente Luis Abinader su candidato presidencial. El PAL realizará el evento hoy a las 10:00 am en el salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton.



La actividad estará encabezada por la presidenta del PAL, Maritza López, y contará con la presencia de importantes dirigentes de los principales partidos políticos aliados al gobierno, además de las autoridades de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y del PAL.



Asimismo, explicaron que la actividad se llevará a cabo en el marco de la cuarta (IV) Asamblea Ordinaria de Delegados y novena (IX) Asamblea Extraordinaria de Delegados.



En tanto, el PCR que dirige Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, proclamará al presidente Abinader como su candidato en un acto que será realizado en el Club Mauricio Báez y está convocado para las 10:00 de la mañana.



El PCR informó que el evento se hará en el marco de la cuarta Asamblea Nacional Extraordinaria y convencionaria de delegados.



El pasado fin de semana proclamaron a Abinader los partidos Democrático Alternativo (MODA) y del Partido Socialista Verde (Pasove). Esas cuatro organizaciones, en las pasadas elecciones fueron aliadas al PLD.



Elegirán candidatos



Los partidos emergentes, Primero la Gente (PPG) que dirige el senador y transportista, Antonio Marte y el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) convocaron las asambleas para este fin de semana.



El PNVC convocó la XLI Asamblea Ordinaria y a la XVII Asamblea Extraordinaria en la que serán proclamados el candidato presidencial y dirigentes a diferentes cargos, con miras a las elecciones del 2024. El evento tendrá lugar en el Hotel Radisson desde las 10:00 de la mañana.



Marte convocó a la asamblea nacional de elección de candidatos para las 9:00 am en la casa nacional de la organización ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. l yanessi espinal

El BIS proclamará a Leonel mañana

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, participará mañana en la Convención Nacional del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), donde será presentado como candidato presidencial. La celebración de la XIII Convención Nacional Ordinaria y XVI Convención Nacional Extraordinaria del Bloque Institucional Socialdemócrata se realizará en el Club de la Asociación de Mayoristas, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. En el acto, se presentará a los delegados la candidatura presidencial de Fernández. El presidente del BIS, José Francisco Peña Guaba que ha estado gestando la conformación de una alianza opositora para respaldar a Fernández. Anteriormente, el líder del partido verde había sido proclamado candidato presidencial del Partido Democrático Institucional (PDI) que encabeza Ismael Reyes. El primero en proclamar a Fernández como candidato presidencial, fue el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), que encabeza el diputado, Elías Wessin Chávez. Con el Bis suman tres los partidos que llevarán a Fernández como candidato presidencial además de su organización política, la FP.