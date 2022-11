Email it

SANTO DOMINGO – El Partido Humanista Dominicano (PHD) declaró hoy que no era necesario que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y las agrupaciones políticas reconocidas por esa institución, firmaran el compromiso por la integridad electoral para garantizar un proceso comicial transparente, “en virtud de que existen leyes electorales que sólo hay que hacerlas cumplir”.



El presidente del PHD, ingeniero Ramón Emilio Goris, dijo que por esa razón se negó a firmar dicho acuerdo dado a conocer ayer por la JCE.



“El PHD no estampó su firma al documento, en virtud de que las leyes electorales están, solo hay que hacerlas cumplir para frenar o evitar proselitismo prematuro”, agregó.



Sostuvo que esa organización hizo acto de presencia en las reuniones de los partidos políticos convocadas por el órgano administrativo del proceso electoral, “pero no estampó su firma”.



Manifestó, sin embargo, su satisfacción por las preocupaciones que presentó el pleno de la Junta Central Electoral a los partidos “y su decisión de encarar la realidad de las violaciones para corregir estas viejas practicas” .

“El Partido Humanista Dominicano tiene un concepto claro del rol de la JCE y reconoce la seriedad y honorabilidad de los miembros del pleno de esa institución y de manera particular de su presidente, Ramón Román Jáquez Liranzo”, apuntó.

Goris reafirmó el compromiso del PHD de participar en el próximo proceso de precampaña y de campaña, “actuando siempre acorde con el cumplimiento de la ley electoral”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y las leyes del país y reiteramos el alto respeto y confianza en el presidente de la JCE y de los honorables miembros del pleno”, señaló.

Recordó que en abril pasado advirtió al pleno de la JCE de la campaña prematura que venían realizando diferentes partidos políticos, en franca violación a las leyes electorales.

El también diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) dijo que en esa ocasión remitió una comunicación al pleno de la Junta Central Electoral

“especificando las flagrantes violaciones de algunos partidos a las leyes 33-18 y 15 -19 y a la Constitución de la República”.



Finalmente, el presidente del PHD exhortó a los demás partidos políticos a respetar las reglas de juego establecidas para garantizar un proceso comicial democrático e imparcial en el 2024.



Ayer, el pleno de la Junta Central Electoral anunció que esa institución y los representantes de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidas firmaron un compromiso por la integridad electoral de cara a garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones de 2024.