PHD proclama a Luis Abinader como su candidato presidencial 

Santo Domingo – El Partido Humanista Dominicano (PHD) proclamó este sábado al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones de 2024, en un masivo acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de la capital.



En el acto, el presidente Abinader fue recibido con un estruendoso y prolongado aplauso por parte de los dirigentes y militantes del PHD que abarrotaron el lugar, donde había representación de las diferentes provincias y municipios del país, así como de las seccionales de Europa y Estados Unidos.



El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, y el presidente ad vitam del partido, Eléxido Paula Liranzo, quienes encabezaban la mesa principal, les dieron la bienvenida al mandatario y candidato presidencial de la organización.



Acto seguido, Goris le tomó el juramento al presidente Abinader, quien aceptó conforme ser el candidato presidencial del PHD con miras a las próximas elecciones.



HABLA EL PRESIDENTE ABINADER



En su discurso, Luis Abinader habló de la transparencia en el manejo de los recursos públicos en su gobierno.



“Con la fiscalización diaria que tenemos del erario, hemos logrado que los recursos del gobierno se puedan ver en cada territorio y se puedan solucionar los problemas pequeños y grandes que hay en las comunidades”, agregó.



El jefe del Estado dijo: ¿Para qué cuatro años más? Y agregó: “Para profundizar el cambio, para crear las bases de un Ministerio Público verdaderamente independiente, para terminar la reforma de la Policía Nacional, para instalar en la República Dominicana la atención primaria en la salud que es la parte coja que le queda al Sistema de Seguridad Social”.



Volvió a repetir la pregunta: ¿Para qué cuatro años más? Y en seguida añadió: “Para seguir desarrollando el sur, en Pedernales crear miles de empleos y en otras zonas empobrecidas del país; para seguir creando empleos en las zonas franca en todo todo el territorio nacional, empleos cada vez de mejor calidad y para seguir impulsando el Turismo”.



Prosiguió diciendo: “En menos de tres años le hemos entregado al Banco Agrícola más de 18 mil millones de pesos para que financien el campo de la República Dominicana”.



Abinader destacó en su intervención, que todas esas obras se han hecho en los momentos más difíciles de gobernar de un siglo, producto de la pandemia que cerró no sólo todo el país sino todo el mundo, “y así gobernamos casi dos años”.



Igualmente citó una guerra en Europa que trastornó los sistemas logísticos, que afectó e incrementó el costo de la materia prima y creó una inflación a nivel mundial “que también la sufrimos aquí, pero en menor medida que en otros países por todas acciones y subsidios que hicimos, empezando por subsidiar los combustibles, los fertilizantes y productos directos como el arroz, las pastas y otros, para no trasladar todo el peso de la inflación a la sociedad dominicana”.



“Todo eso lo hemos hecho en estos tiempos difíciles, imagínense gobernando en mejores tiempos, cuantos más podemos hacer”, dijo en medio de fuertes aplausos.



Dirigiéndose al presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, y al presidente ad vitam de ese partido, Eléxido Paula, el mandatario resaltó que “el cambio sigue para seguir trabajando con honestidad, con pasión, con decisión y obsesión a favor del pueblo dominicano”.



El presidente Abinader dijo asimismo, que el cambio sigue “porque cada día los indicadores económicos y sociales apuntan a una mejora de nuestro país”.



HABLA GORIS



El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, en su discurso, recordó que esa organización proclamó a Luis Abinader en el 2016, convirtiéndose entonces en ser los primeros en proponerlo como presidente de la nación en esa ocasión.



“Y también fuimos los primeros en proclamarlo como candidato presidencial en el 2020, cumpliendo al pie de la letra nuestro compromiso de promover el cambio por los cuatro costados del país”, agregó.



Manifestó en ese sentido, que no se equivocaron al tomar esa decisión, porque el presidente Abinader “ha trabajado con mucho tesón y seriedad para lograr este cambio”.



Y tenga la seguridad –prosiguió- que lo vamos a seguir acompañando en esa gran labor de seguir llevando el cambio a los más diversos sectores de la vida nacional”.



Goris resaltó que son abundantes los grandes aportes del presidente Abinader en beneficio de todos los dominicanos “y que gracias a su gestión, se puede hablar de los avances que se aplican en las nuevas políticas públicas implementadas en esta administración, y otros que se reflejan en una justicia más independiente y de la cantidad de ciudadanos de escasos recursos beneficiados con seguros médicos y viviendas en todo el país.



La invocación del acto estuvo a cargo del presidente ad vitam del PHD, Eléxido Paula Liranzo, quien dijo que con el triunfo del presidente Abinader en las elecciones de 2024 se continuará profundizando el cambio en los próximos cuatro años para bien de todos los dominicanos.



En el acto también estuvieron presentes el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza; el vicepresidente de esa organización y miembro de la Comisión de Alianzas, Eddy Olivares, y toda la alta dirigencia del PHD.