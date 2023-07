Email it

Santo Domingo, RD.- El precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Vicente Sánchez Henríquez, valoró como positivo la iniciativa de su partido de depurar a los aspirantes a distintos cargos electivos, de cara al próximo torneo electoral del 2024.

Aseguró que la iniciativa envía un claro mensaje a los precandidatos, a la dirigencia perremeista y al país en sentido general, de que la organización política no permitirá que sectores oscuros permeen sus filas.

Así mismo, hizo un llamado a oposición política de su organización, para que imiten esa iniciativa del Partido Revolucionario Moderno, PRM, la cual ha sido respaldada por el propio presidente Luis Abinader, para que endurezcan los filtros y no lleguen a sus filas personas no deseadas y no aprobadas por la sociedad dominicana.

Dijo «Yo siempre estoy y estaré del lado de la transparencia, el camino correcto, del lado de la honradez y la rectitud, por eso apoyo la disposición de que se someta al escrutinio a todo aquel que quiere ir a representar al pueblo en una curul, en este caso mi Circunscripción».

«En este caso yo respaldo todos los filtros que ponga mi partido, en este caso el PRM, para que lleguen personas más transparentes, más preparadas y aprobadas por la sociedad»

Aseguró, que con la implementación de estas medidas no solamente se fortalece el sistema democrático y la transparencia en el país, si no, también, que se le envía un mensaje claro a aquellos que pretenden introducirse a la política buscando sombrilla, además de un mensaje claro a la nueva generación, de que las cosas hay que hacerla correctamente.

Precisó que a través de estas medidas, los partidos estarían poniendo trabas para aquellos que pretendan utilizar organizaciones políticas para «limpiarse» de cosas que hayan hecho negativas en el pasado y el presente.

«Por eso yo felicito no solamente esa acción si no todas las acciones que vayan en busca de la transparencia, la honestidad y de mejorar el ejercicio político que nosotros le brindamos a todos los dominicanos» concluyó el aspirante a diputado del PRM Vicente Sánchez Henríquez.