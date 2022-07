PLD: el circo que propicia el Gobierno del PRM se está agotando

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, afirmó que la canasta básica se ha vuelto prácticamente inalcanzable, y que ante esta situación de desesperación en la población el gobierno lo atribuye todo a la guerra entre Rusia y Ucrania y a la post pandemia.

Entrevistado en el programa El Cafecito, Mariotti apuntó que otro argumento del gobierno es la supuesta lucha contra la corrupción.

“El gobierno juega al circo, pero no hay pan. Los romanos no se perdieron el circo y el pan, pan y circo. La revolución francesa arrancó con la toma de la Bastilla, pero por qué, porque no había pan”, comentó.