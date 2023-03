PLD: el Ministerio Público está actuando como instrumento de reelección de Abinader

“El que cree que el PLD va a salir de las calles se equivocó medio a medio”, indicó el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, al iniciar una rueda de prensa convocada luego del apresamiento de algunos exfuncionarios de esa organización política mediante la Operación Calamar.

“El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo”, enfatizó.