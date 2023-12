El Partido Revolucionario Moderno (PRM) fijó su posición en torno al “acantonamiento” sobre los resultados del Colegio Dominicana de Abogados de la República Dominicana (CARD).



Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM, el delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE), Sigmund Freund, precisó que Yohan López es el ganador con alianza y sin alianza y que en 26 de 32 seccionales resultó ganador, así como en el conteo general, con más del 50% de los votos.



Exhortó a los partidos de oposición sacar las manos del proceso y permitir que la comisión electoral ofrezca los resultados finales de las votaciones.



“Las actas están en posesión de todos, y tienen un único resultado, Yohan López será el próximo presidente del Colegio de Abogados”, enfatizó.



“En el caso del Colegio de Abogados de la República Dominica en el último proceso de 2020 decidimos no participar ni presentar candidato a presidir el mismo. En esta ocasión preocupados por la situación de deterioro que vive el CARD decidimos que nuestra militancia apoyara la candidatura del Lic. Yohan López quien es un dirigente de nuestro partido”, dijo.



Señaló el sábado 2 de diciembre, día de las elecciones, el PRM mantuvo una posición de observador bajo el entendido que era un proceso de los abogados y no de los partidos políticos. No obstante, los partidos de la oposición agrupados bajo la denominada alianza Rescate se han dado a la tarea de pretender politizar el tema además de apoyar prácticas anti democráticas que se pensaban superadas.



“Desde el sábado en la noche luego de haberse realizado un proceso diáfano, concurrido en el cual participaron más de 20 mil abogados, nos retrotraen a las prácticas utilizadas por actores de estos partidos en donde la voluntad de las mayorías se violentaba utilizando prácticas malsanas y fraudulentas”, expresó Freund sobre las elecciones.