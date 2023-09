PRM realizará convención en el exterior este domingo, para diputados de ultramar

Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la celebración de la convenciones de militantes en las circunscripciones del exterior este domingo 17 de septiembre para escoger a sus candidatos a diputados(as) de ultramar.

Esos comicios están bajo la coordinación y supervisión de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) en nombre de su presidente, Deligne Ascención Burgos, donde se espera que los miembros del PRM que residen en el exterior acudan masivamente a votar bajo el método de padrón cerrado.

El PRM informó que enviará un comisionado a las tres circunscripciones del exterior.

En la No.1 estará él director ejecutivo de la CNEI, Dionisio de los Santos; en la Circunscripción No. 2 Efrén Cuello, en Florida Central; Opinio Díaz, en Florida Sur; Eddy Arango, en Panamá; Wiren Núñez en Chile y Darío Castillo Lugo, en Puerto Rico.

En la Circunscripción No.3 estará Jaime Marte Martínez y Daris Sánchez.

Mediante una nota de prensa, la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), informó la dirección de los centros de votación de los Estados Unidos como New Hampshire, ubicado en 161 East Hollis st Nashua NH 030060. Para Massachusetts, son cuatro ubicados en 315 Centre st Jamaica Plain MA 02130, en 266 Pleasant st Worcester MA 01609, en 33 Sutton st Lynn, MA 01901 y 90 Broadway St Lawrece MA 01840.

También en Rhode Island están ubicadas en 100 de Niagara St Providence RI 02907 939 de Broad st Hartford CT 06106 Connecticut 2 y 4 Liberty St Danbury CT 06810. Para Long Island, en 32 West Merck RD Freeport NY 11520 370 Oak St Copiague NY 11726.

En New York estarán ubicados en; 218 Wycko Brooklyn NY 11237; 417 Riverdale Ave Yonkers NY 10705; 3863 10th Ave. New York NY; 015 Hamilto Place New York NY; 3515 Junction Boulevard Corona 11368; 57 Broadway Parte atras Haverstraw NY; 1976 Davison Ave. 10453; 11 West 169th St Bronx 10467 y 754 Gun Hill Road Bronx NY 10467.

Por otro lado, las direcciones de los centros de votación de la Circunscripción No. 2 son: en Argentina, Multiespacio Cultural, Calle Solís No.167, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en Aruba, Fundación Juan Pablo Duarte; en Chile, calle Teatinos No. 415, Santiago Centro Esq. Compañía, próximo al Metro Santa Ana y en Curazao, Colegio Electoral Virgen de la Altagracia; en Florida Sur: Local del PRM Miami, Miami Gardens; Miami Sur; Broward Norte; Broward Sur; West Palm Beach-PRM; Fort Myers y Port St. Lucie.

En Florida Central: Centro Cristiano Pan de Vida, 152 Oakwood Dr. Kissimmee, Fl 34743; Manny Tires, 647 N Semoran Blvd, Orlando FL 32807 y el Instituto Politécnico de Tampa, Fl. 33610. En Panamá: Panamá Centro; Pedregal Tocumen; Colon y Arraijan Panamá Oeste.

En Puerto Rico: San Juan, Cancha Bajo Techo: Federico Asenjo Av. Borinquen Esquina Tapia, Santurce; Lugar local comercial privado, Ave. Sánchez Castaño Bloque 22 #2, Villa Carolina 00985; «Lugar Agua Samaná, Ave. Santa Juanita No. AK22, Bayamón; «Lugar Centro Comunal Dogotal Savarona, Calle Dr. Ruffor #A122, Caguas 00725 y Lugar Salón De Actividades Barrio Trastatalleres

Mayagüez. En San Martin estarán ubicados en el Colegio Zagergut #40 y en Venezuela, Local Sede PRD.

De igual modo, los centros de votación de la Circunscripción No. 3 en Madrid, España son: Alcalá de Henares, C/ Camino de Esgaravita, 38; Ciudad Lineal, C/ Gabatis, 37; Los Cuatro Caminos, C/ Garellano, 2; Parla, C/ Reina Victoria, 10 y Villa Verde, C/ Geología, 7.

En Barcelona: Los de Hospitalet de Llobregat. En recinto: PSC Pubillas Casa, calle Primavera 128; Los de Santa Coloma de Gramanet. En Recinto: Bar Calle Mozar, 45; Los de Terrassa, En Recinto Bar Lago Azul. Calle Gerona 209; Los de Barcelona centro y demás, en Recinto: PSC Barcelona, Calle Santiago Apóstol, 14; En Girona calle Sant Narcis No. 14 Girona, Bar El Fogons; Local del PSOE Burgos, calle Vitoria #105, CP 09006, Burgos Capital; en Valladolid: Centro Cívico zona éste, calle de la Cigüeña #13 y en Pamplona, Plaza Travesia de Don Nazario Carriquiri No. 2 del Sector La Rochapea.

En Italia, Arezzo: Circolo Aurora Piazza Sant’Agostino, Arezzo Centro 52100. En La Spezia: Vía XX Settembre 300, 19122 La Spezia. En Milano, Bar & Ristorante Villa, Vía MonteganI Ludovico 64. En Roma, Metro A Victtorio Enmmanuelle, Asociacion Cultural Medina Roma y en Suiza, Surich: Quartirzentrum Backeranlage, Hohlstrasse 67, 8004 Zurich.

NÚMERO DE BOLETAS

BOLETA DIPUTADO DEL EXTERIOR CIRC. I

En la boleta No. 1 Diony Alcántara; 2 Kenia Bido; 3 Aridio Alcántara; 4 Servia Iris Familia; 5 Carlos Benjamín; 6 Bernardo González (Jack Veneno); 7 Antonio López; 8 Rubén Luna; 9 Cirilo Moronta; 10 Damarys Senise; 11 Master Pedro Julio Peña; 12 Norberto Rodríguez; 13 Roberto Rojas; 14 Modesto Romero De Los Santos; 15 Miguel Santiago; 16 Leopoldo Santos y en la boleta 17 Elvin Tineo.

BOLETA DIPUTADO DEL EXTERIOR CIRC. II

En la boleta No. 1 Edward Cruz; 2 Soledad Cruz; 3 Pablo Hanson Richardson; 4 José Hernández; 5 Paula Mariano; 6 Adelis Olivares y en la boleta No. 7 Laura Torres Pezzott.

BOLETA DIPUTADO DEL EXTERIOR CIRC. III

En la boleta No. 1 Elsa Araujo; 2 Milton Díaz; 3 Lily Florentino; 4 María Jiménez Mota; 5 Julio Cesar López Peña; 6 Francis Marrero; 7 Mirtha Mella; 8 José M. Mercedes A. (Chanel); 9 Naty Novas y en la No. 10 Amanda Ramírez Firpo.

Cabe resaltar, que ya los preparativos se están realizando, este jueves le fue entregada a la seccional de Madrid y Valladolid los materiales y a e espera que a partir de hoy le sea entregado el material a las demás circunscripciones.