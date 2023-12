Santo Domingo.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), exhortó a las actuales autoridades a no tomar decisiones trascendentes en períodos de transición, “por el bien de la institucionalidad del país”.



“Esas decisiones sensibles que deben producirse en diferentes estamentos del Estado, no deben realizarse en este proceso de transición”, agregó.



Dijo, sin embargo, que las actuales autoridades “están en vigencia y por lo tanto pueden tomar esas determinaciones”.



“Lo que buscamos con esta exhortación, es que se siga fortaleciendo la institucionalidad del país”, expresó.



Quique Antún entiende que se debe esperar que se agote el proceso “y no tomar esas decisiones en esas altas instancias en la actual coyuntura”.



“Deben dejar esa responsabilidad a quienes van a ingresar de nuevo en cualquier instancia del Estado, llámese Congreso Nacional, Poder Judicial y Poder Ejecutivo”, agregó.



El líder reformista insistió que se debe dar un espacio “para que sea quien va a iniciar un período quien tome las decisiones sensibles de la nación”.



Se recuerda que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está inmenso en la selección de nuevos jueces que encabezarán el Tribunal Constitucional (TC) y que se espera se anuncien en los próximos días.