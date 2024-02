Santo Domingo.-El coordinador de campaña del partido Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, reveló que esta organización política está preparada para los próximos comicios de 2024, y cuenta con un batallón de 160 mil militantes listos para defender el voto en toda la geografía nacional.

El diputado mandó un mensaje contundente al pueblo, indicando que acepten todo lo que los candidatos del oficialismo quieran regalarle pero que no voten por el PRM.

«Aprovechamos para decirle al pueblo dominicano que cojan todo lo que le den, comida, zinc, dinero por voto, disfrazados en bonos; cojanle todo y voten en contra».

«No he visto un país del mundo que reelija un presidente donde la comida está cara, donde no hay servicios públicos, donde el 911, acaba de caer, el hambre no reelige presidente», expresó el diputado.

El Congresista también develó que el asesor de campaña del presidente Luis Abinader, Mauricio de Vengoechea, engañó al mandatario e indujo a comprar encuestas por un valor de 10 millones de pesos anuales para crear percepción ante el pueblo dominicano.

En ese mismo orden dijo que, de Vengoechea, le falta creatividad al punto de copiar las estrategias de campaña de la FP, y salir a las calles hacer las mismas rutas que ellos.

A propósito de plantear el tema de las rutas Maldonado anunció que, el viernes estarán recorriendo la circunscripción no.5 del Gran Santo Domingo: Pedro Brand, las Guayigas, Pantoja, Los Alcarrizos, etc. En tanto que el sábado se dirigirán hacia la zona este del país: El Seibo, Miche, San Pedro, Higüey y La Romana.

Mintras que el domingo se llevarán a cabo dos grandes marchas caravanas, primero con los candidatos del Gran Santo Domingo y otra en horas de la tarde con los del Distrito Nacional, donde se estará visualizando la participación del líder de la oposición, el Dr. Leonel Fernández, en apoyo a los candidatos de la FP y la alianza RescateRD.

Continúando con la entrevista que le realizara la periodista Yanessi Espinal, el ex presidente de la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno presidido por Luis Abinader, tiene aspecto dictatorial algo que ya se había superado en la República Dominicana, incluyendo en campaña hasta las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

«Este gobierno que tiene aspecto dictatorial, está actuando como gobiernos del pasado, se expresa en la utilización del Estado como un patrimonio particular y personal para manejarlo a su antojo y ponerlo a su disposición de tipo particular e individual como hace este gobierno inclusive hasta en los proyectos de leyes, que cercenan todo tipo de libertades para los dominicanos», expresó Maldonado.

Refiriéndose a la ley del DNI, manifestó que este es un gobierno de mentirosos, ya que fue el mismo Luis Abinader, quien envió dicho proyecto al Congreso y ahora intenta limpiarse las manos.