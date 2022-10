A más de dos meses del inicio de la segunda legislatura ordinaria, la Cámara de Diputados sigue sin completar los bufetes directivos de las comisiones permanentes.



El ciclo de 150 días de trabajo legislativo, que comenzó el pasado 16 de agosto, se ve afectado porque esa ala del Congreso no ha podido lograr la integración de la Comisión Permanente de Hacienda; la de Fuerzas Armadas; Modernización y Reforma; Seguridad Social; Turismo; Niñez, Adolescencia y Familia; y la de Derechos Humanos.



Las diferencias internas entre legisladores de un mismo partido son la causa del retraso, lo que repercute en la lentitud del conocimiento y aprobación de importantes iniciativas de leyes. Presidentes de comisiones se resisten a ser removidos y ceder el cargo a otros.



Hasta el momento, de las 41 comisiones permanentes que tiene la Cámara Baja, se han conformado sólo 34, por lo que quedan en tranque las siete mencionadas.



Esto a sabiendas que el artículo 122 del reglamento de los diputados establece que la Comisión Coordinadora debe seleccionar los bufetes directivos a más tardar en las primeras dos semanas de la segunda legislatura.



A fin de completar los integrantes de las comitivas pendientes, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, el pasado martes volvió a convocar al Pleno a sesión un solo día de la semana y no tres, como se suele hacer. Lo mismo hizo el martes anterior, sin éxito alguno.



Se esperaba que en la pasada sesión se concluyera con la conformación de las siete comisiones pendientes, sin embargo, no fue así.



CD crea dos nuevas comisiones



La Cámara de Diputados creó en la pasada sesión dos comisiones “no permanentes”: una para estudiar un contrato de préstamo de US$60 millones y una bicameral que va a estudiar el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2023.



“Se le venció el plazo y hay una situación todavía que no está leída por el bufete directivo de la Comisión de Hacienda y entonces queremos reenviarlo (el contrato) a una comisión especial”, sostuvo Pacheco antes de remitir la pieza a la nueva comitiva.



El contrato fue suscrito el 04 de agosto de 2022, entre la República Dominicana y el Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento del proyecto de fortalecimiento para el sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible, denominado como plan de apoyo y financiamiento al pequeño y mediano productor, el cual será ejecutado por el Ministerio de Agricultura. a.p.

Trabajará proyecto Presupuesto del 2023

La comisión que trabajará el proyecto de ley del Presupuesto 2023, está integrada por los diputados Francisco Javier –Frank- Paulino, presidente; Elías Wessin Chávez, Juan Julio Campos, Francisco Santana Suriel, Napoleón López Rodríguez, Eddy Montás, Gustavo Sánchez, Geraldo Concepción, Brenda Ogando, Lupe Núñez, Lucrecia Santana Leyba, Amado Díaz, Radhamés Camacho, Ramón Antonio Bueno, Pedro Botello, entre otros.