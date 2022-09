La consulta del PLD, pautada para el 16 del mes próximo, es un proceso atípico, por la inusual metodología que se utilizará, pero también porque se va a realizar faltando 19 meses para las elecciones presidenciales.



Ni tan temprano



Es una definición anticipada de la candidatura presidencial, pero lo de temprano es relativo, porque se hace en medio de una situación especial en la que los otros dos principales partidos, a todas luces tienen resuelto el tema de la candidatura presidencial. Fuerza del Pueblo tiene su candidato desde que nació, o tal vez antes, y la única razón por la que no han inscrito a Leonel Fernández es porque legalmente no es posible hacerlo en este momento. Y en el caso del oficialista PRM, nadie disputaría, al menos con posibilidad real, la nominación presidencial al presidente Luis Abinader.



No es vinculante, pero…



Los peledeístas se han puesto de acuerdo en que, aunque este proceso no es legalmente vinculante, los resultados se validarán posteriormente, es decir, que el candidato o candidata que se seleccione, es quien finalmente va a aparecer en la boleta en los comicios del 2024.



Un híbrido



No se trata de un proceso abierto totalmente, porque no será con el padrón de la JCE, pero tampoco se votará solo con el padrón interno del PLD. Más bien, es un esquema híbrido. Es una modalidad que tiene sus riesgos y ya un partido del sistema, el PRD, inventó algo parecido y el asunto le salió mal.