Varios especialistas analizaron las intervenciones de candidatos al Senado del Distrito nacional y Santiago invitados por ANJE

Es poco probable que el debate entre los candidatos a senadores del Distrito Nacional y Santiago organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje) haga cambiar la decisión que ya habían tomado los electores previamente.



En un panel especial transmitido por CDN canal 37, los expertos Carmen Imbert Brugal, Miguel Guerrero, Julio Monteverde, Nelson Rodríguez, Jaime Aristy Escuder y Federico Jovine, consideraron que el hecho de que un candidato gane el debate no cambia la intención de voto.



Sin definir a un ganador, los expertos criticaron la forma en que fueron abordados algunos de los principales temas nacionales.



En cuanto al debate del Distrito Nacional opinaron que no hubo diferencias sustantivas.



Indicaron que la diferencia fue la oratoria y cómo se presentó la información, debido a que el contenido de los temas estuvo más o menos parejo.



“A nivel de oratoria se veía seguridad en el candidato Omar Fernández, se veía cómodo. Se veía en sus aguas, preparado. El otro estaba como acorralado a la defensa, mientras que Omar se veía tranquilo”, expresó el abogado y especialista en comunicación y oratoria persuasiva, Julio Monteverde.



En ese sentido, el periodista e historiador Miguel Guerrero, indicó que los debates de anoche confirmaron su creencia de que no cambian el sentimiento que ya existe en la población.



“Los debates pueden influir en la decisión de los indecisos, pero no cambian la decisión que se ha tomado”, dijo Guerrero, tras agregar que a su entender no hubo relativamente un ganador.



Indicó que cada partido va a decir que su candidato estuvo mejor que el otro, sin embargo, afirmó que Omar Fernández superó al candidato del PRM, porque tuvo más libertad para hablar que lo que tuvo Guillermo Moreno.



“Moreno se concentró en apoyar medidas que son objeto de mucha responsabilidad y no le quedó más remedio que repetir lo que ya suena muy mal al oído de mucha gente”, agregó.



De su lado, Nelson Rodríguez, director de elCaribe, coincidió en que el debate no va a cambiar la decisión del voto.



Criticó la postura de Guillermo Moreno sobre su apoyo al pacto eléctrico, cuando el 25 de febrero pasado lo cuestionaba públicamente y decía que fue un acuerdo de élite lo que se firmó.



Los panelistas expresaron que Moreno debió valerse de su experiencia y de su edad, para competir con un candidato que apenas ha sido diputado.



Sin embargo, reconocieron la preparación y cualidades de orador presentadas por el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández.



El economista Jaime Aristy Escuder afirmó que Omar Fernández, cuando se le habló de la competitividad y de la productividad agrícola, se contradijo cuando hablaba de los anticipos.



Señaló que Guillermo Moreno puso un tema clave cuando mencionó a los productores de arroz. Señaló que este será un tema para el año 2025.



El analista Federico Jovine consideró como inteligente el hecho de que Guillermo Moreno apelara a las ejecutorias del presidente Luis Abinader, tras explicar que el presidente de Alianza País le habló a la estructura del Partido Revolucionario Moderno, porque es la masa que necesita para llegar a ser senador del Distrito Nacional.



Debate de Santiago



La principal crítica de los panelistas a los candidatos que debatieron en Santiago, fue sobre el papel que jugó el candidato del PLD, Marino Collante.



Miguel Guerrero entiende que hubo un desbalance en ese debate.



“Lo más sorprendente del debate y que me resulta incomprensible, es que un partido como el de Liberación Dominicana con tantos buenos militantes y tantos buenos profesionales, haya optado de esa forma por la segunda candidatura al Senado de la República”, afirmó Guerrero.



De su lado, Carmen Imbert Brugal opinó que Demóstenes Martínez fue la estrella del debate. Sin embargo coincide con sus compañeros de panel, en cuanto a que ganar el debate no implica necesariamente ganar las elecciones.



El abogado y politólogo Nelson Espinal considera que de la forma y la imagen que se difunda del debate, dependerá de cómo se percibe quién gana y quién pierde.



Indicó que a su modo de ver, muchas personas que iban a votar por Marino Collante, ya no lo van a hacer .

“Lo que está sucediendo en las redes sociales sobre esto es importante, hay memes, comentarios y es posible que llegue a ser tendencia”, manifestó.



Los panelistas coincidieron en que en el debate de los candidatos a senadores por Santiago, organizado por Anje, los candidatos Daniel Rivera, del Partido Revolucionario Moderno, y Demóstenes Martínez, del partido Fuerza del Pueblo, lucieron preparados en los temas que abordaron, saliendo ambos gananciosos en algunos aspectos,



Opinaron que el debate proporcionó un espacio para un rico intercambio de ideas, que permite a los votantes entender más claramente la postura de cada candidato.

La moderación fue muy profesional

El director del periódico elCaribe, Nelson Rodriíuez, destacó el papel de la moderación de los debates, señaló que una de las grandes diferencias, entre este y otros debates en el pasado, es la moderación imparcial y muy profesional.



Indicó que en esta ocasión la moderación se destacó precisamente por llevar las intervenciones en orden.

En el debate senatorial del Distrito Nacional, los conductores fueron Jéssica Hasbún y Jean Suriel, mientras que en el debate senatorial de Santiago, los conductores fueron Addis Burgos y Félix Victorino.



Los debates permitieron a los candidatos exponer sus ideas y propuestas de campaña, lo que generó un intercambio constructivo de ideas.



En el Distrito Nacional, los candidatos fueron Omar Fernández, de la alianza Rescate RD, y Guillermo Moreno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.



En Santiago, los candidatos que participaron fueron Daniel Rivera del Partido Revolucionario Moderno, Demóstenes Martínez del Partido Fuerza del Pueblo y Marino Collante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).