DISTRITO NACIONAL. – Yván Lorenzo, senador de la República, confirmó sus aspiraciones a optar por la candidatura oficial a senador por el Distrito Nacional.

Esta declaración la ofreció en una entrevista realizada en rueda de prensa desde el Senado de la República.

“Lo que ayer era un rumor, hoy confirmo es una realidad. Mi decisión no parte de un capricho personal, sino que viene motivado por cientos de dirigentes de mí partido que me han motivado a salir. Tomé esta decisión luego de una profunda reflexión y consulta con importantes líderes de mi partido, y de la base; y como expresé hace unos días en otro programa, y como bien decía el maestro e icónico miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, ser peledeísta es ser un soldado, consciente, valiente y disciplinado”, expresó Yván Lorenzo.

Desde hace semanas se ha estado manejando la idea de que el actual Senador por la provincia de Elías Piña anunciaría formalmente su intención por ir, en esta ocasión, por la curul del Distrito Nacional. Yván Lorenzo se ha convertido en un referente de lucha para la oposición y para su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Dirigentes del PLD en el Distrito Nacional afirman que Yván Lorenzo es el único que puede realmente hacerles frente a los demás candidatos de la oposición, y es quien puede realmente disputar, desde el PLD, la curul con la oficialista senadora Faride Raful.

Destacar, que además de las manifestaciones locales, dominicanos, sin bandería política, y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la ciudad de New York, manifestaron su apoyo al actual vocero del partido morado en la Cámara Alta, Yván Lorenzo, como candidato oficial a senador por el Distrito Nacional.

El Partido de la Liberación Dominicana reservó la candidatura a senador por el Distrito Nacional, y en vista de esto, el miembro del Comité Político del PLD remitió una carta a los órganos de dirección de su partido, que replicamos de manera intacta, a continuación:

A continuación carta íntegra

Estimado presidente y compañeros/as:

Cortésmente, les extiendo un cálido saludo, en esta ocasión me dirijo a los órganos de dirección de mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la finalidad de informar por las vías institucionales y de manera formal, mi decisión de aspirar a encabezar la candidatura senatorial del PLD en el Distrito Nacional.

Esta decisión la he tomado a raíz de que compañeros y compañeras que forman parte de las diferentes estructuras del partido me han manifestado su interés de que los represente como senador de la capital de la República Dominicana y, además, como hijo de esta ciudad que me ha visto desarrollarme profesionalmente, así como en el ámbito social y político, siento que es también una forma de agradecerle por todo lo que me ha permitido lograr.

En este sentido, es preciso señalar que el artículo 79 de la Constitución de la República nos habilita para aspirar por el Distrito Nacional, citó: «Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos”.

Agradeciendo la atención.

Atentamente,

Aris Yvan Lorenzo Suero

Vocero del Bloque de Senadores

Partido de la Liberación Dominicana

Miembro del Comité Político del PLD