Santiago. En el grupo de estafados con sumas que oscilan entre los mil y 10 mil dólares figuran abogados y obreros, bajo la promesa de ganancias semanales al invertir en diferentes tipos de criptomonedas a través de la plataforma My Easy Tron Bot.



Una parte de los afectados acudió la mañana del martes al palacio de justicia de Santiago para reclamar la devolución del dinero sustraído.



La abogada Arelis Vásquez, una de las estafadas con la suma de US$10 mil y que junto a otros cinco profesionales del derecho representan a 49 engañados por la red piramidal, dijo que José Rafael Cabrera, el principal imputado, era el responsable de recoger el dinero de los inversionistas, que luego entregaba a un hombre identificado como Henry Acosta, quien continúa prófugo.



También hay un hombre al que identifican por el apellido Mota, él y Acosta eran los supuestos propietarios de la plataforma My Easy Tron Bot.



Estafados



Moisés Vidal fue estafado con la suma de US$ cuatro mil, cuenta que logró conocer a los integrantes de la red, mediante spot publicitario, a través de las redes sociales, donde ofrecían un porcentaje de ganancias diarias, que luego lo colocaban en las plataformas.



“Al final, ellos no pagaban, simplemente se atrasaron y mentían. Lo que hicieron fue borrarnos todo”, indicó Moisés Vidal.



En el caso de Amaris Muñoz fue estafada con la suma de mil dólares.



“La promesa era que yo iba a tener una ganancia semanal y nada de eso sucedió, simplemente se embolsillaron el dinero y nunca nos dieron ni ganancias ni mi dinero, ni nada”, narra Muñoz

En tanto que Carolin Germoso vio perder 1,200 dólares y Romaldo Polanco con otros mil dólares. Un hombre de apellido Mateo, dijo que fue estafado con la suma de 3,600 dólares.

Jueza aplaza la medida para el lunes 15 de abril

La jueza Yiberti Polanco, de la Oficina Judicial Atención Permanente, aplazó para el próximo lunes 15 de abril el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra José Rafael Cabrera.



El Ministerio Público estableció que la red en Santiago, que estafó a decenas de personas por un monto superior a los 180 mil dólares y acapararon recursos por US$170 millones.