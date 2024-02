Santiago. La doctora Mirna López continuará un día más como directora del hospital pediátrico Arturo Grullón, debido a que su sustituta no acudió a la toma de posesión.



En la mañana del lunes el director regional Norcentral del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora Perelló, tenía previsto posesionar a la médica cirujana Alicia Rivas como nueva directora del centro de salud, pero ésta no se presentó al parecer sin ninguna justificación.



“Vinimos a hacer un cambio de toma de posesión del nuevo director del hospital Arruto Grullón. Como era el último día de la doctora Mirna López decidimos que ella participara. Por una razón que yo no sé cuál es, la actual directora no se presentó. Ella sigue siendo directora hasta el día de hoy, debido a que sus funciones acaban a las doce de la noche del día 27”, dijo Lora Perelló. Mirna López fue cancelada la semana pasada.