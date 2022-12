Santiago. Decenas de personas caminaron o corrieron para crear conciencia sobre las crecientes enfermedades neurológicas y autoinmunes, que con un diagnóstico y tratamiento a tiempo podrían evitar una discapacidad.



Bajo el eslogan “Un paso a la vez”, pacientes, médicos y familiares aprovecharon para demandar una sociedad más inclusiva y mayores oportunidades de trabajo, puesto que muchas empresas no cumplen con la cuota de emplear personas con discapacidades como lo establece la ley. La carrera y caminata se realizó en el Jardín Botánico de Santiago, a iniciativas de las fundaciones Neuro Crecer, formada por un grupo de médicos preocupados por el incremento de las enfermedades neurológicas y autoinmunes y esclerosis múltiple.



La doctora Sarah Vargas, presidenta de la entidad Neuro Crecer, que agrupa a neurólogos, intensivistas, neumólogos, ortopedas y neurocirujanos, expresó que el grupo de especialistas multidisciplinario tomaron la iniciativa para poder ayudar a los pacientes que lo necesitan, porque las enfermedades autoinmunes, desmielinizantes e inflamatorias van en aumento, y hay pacientes que no tienen a quien recurrir.



Entre las enfermedades autoinmunes que van en aumento citó lupus, artritis, sjogren, psoriasis, condilitis; las desmielinizantes como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, miastenia gravis, ELA que es neurodegenerativa, entre ellas neuritis, mielitis, y muchas otras que no se conocen tanto, por lo que pretenden ser la voz, para prevenir y que las personas conozcan que con un diagnostico a tiempo y un tratamiento pueden tener una vida normal. “Queremos crear conciencia para que la gente sepa que si se te adormece una mano, se te apaga un ojo, se te va la fuerza de un pie, si tiene problemas para hacer pipí, si tienen problemas de equilibrio, un mareo, no te quedes en casa, sal a buscar, porque algo pasa con tu cuerpo que te está hablando”, expresó.



José Manuel Paulino Cocco, paciente de esclerosis múltiple, valoró la iniciativa, ya que esta es una acción que hace que las enfermedades sean visibles en la sociedad, porque tienen una condición que no se ve, cuando dicen que tienen esclerosis múltiple no se entienden, porque la enfermedad es poco conocida y los síntomas no son visibles. “Tenemos que vivir en una sociedad poco inclusiva, queremos que las empresas quieran apoyarnos, darnos oportunidades, que el ayuntamiento tome en cuenta hacer inclusiva la ciudad”,expresó Paulino Cocco. Ana Laura Luciano, de la fundación Esclerosis Múltiples RD, dijo que buscan dar visibilidad a las distintas condiciones autoinmunes, ya que la mayoría de síntomas no se ven, son invisibles.



Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, otras entidades como el Patronato Cibao de Rehabilitación, que realizó la cuarta versión del “Maratón, Tómame en Cuenta; y la Asociación de Ciegos del Cibao y la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, que hizo una caminata, con el fin de crear conciencia sobre las distintas condiciones que representan.



Juan Reyes, presidente de la Junta Directiva del Patronato Cibao de Rehabilitación, motivó la inclusión de las personas con discapacidad y crear conciencia en la sociedad, a los fines de adoptar medidas eficaces y sostenidas para mejorar su situación y romper todas las barreras que promueven la exclusión.