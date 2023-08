Santiago. Cientos de estudiantes de diferentes puntos de esta provincia aún no pueden iniciar docencia a espera de que los centros educativos sean reparados o construidos.



Entre este grupo se destacan la escuela Aura Herrera en Jacagua, donde hace varios meses comenzaron la reparación y aún no terminan.



En iguales condiciones está el liceo María Secundina Torres, en la comunidad de Monte Adentro, donde ayer los estudiantes acudieron a iniciar clases pero fueron despachados para que los obreros puedan trabajar en la reparación de la misma.



Juana Ramos, directora del liceo, explicó que se invitó a dar comienzo a la docencia, entendiendo que los trabajos de reparación habían concluido, pero fue una sorpresa cuando llegaron los obreros a empezar la reparación.



Entre los problemas más visibles del centro figuran las filtraciones en el techo, los baños fuera de servicio, puertas, entre otros.



En ese sentido la Asociación Dominicana de Profesores denunció que el año escolar arrancó con deficiencia en esta provincia, problemas que el sistema educativo viene arrastrando desde hace varios años. Así lo informó Miguel Jorge, presidente de la ADP filial Santiago, quien detalló que entre los problemas más comunes figura que aún varias escuelas están en proceso de reparación, y otras en construcción desde hace varios años.



Problemas acumulados



Jorge indicó que el gremio ha insistido en estas situaciones que son permanentes del sistema educativo, las mismas con las que finalizó el año escolar pasado.



Detalló la falta de personal docente, pese a que cientos de maestros aprobaron el concurso, no han sido designados, así como la falta de personal de apoyo. Decenas de conserjes fueron cancelados y no han sido sustituidos, y es un caos con el mantenimiento.

En medio del caos empiezan a entregar libros

El distrito 0805 hizo entrega de libros de texto y útiles escolares a los directores, para que estos a su vez repartan a sus alumnos, los que están adecuados a los nuevos diseños curriculares actuales y que está siendo implementado en el sistema educativo nacional.



La entrega fue hecha por Lázaro Jiménez y destacó que 31 mil niños serán beneficiados con estos libros.