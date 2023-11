Santiago. Tras cuarenta años de reclamos por la constante humareda, la alcaldía del municipio de Villa González, en conjunto con Fideicomiso DO Sostenible, cerró de manera definitiva el vertedero a cielo abierto que operaba en la comunidad Las Lavas.



El alcalde Cesar Álvarez expresó que tras cuatro décadas quedó clausurado este vertedero a cielo abierto, por la ubicación inadecuada, cerca del canal de riego Ulises Francisco Espaillat UFE, principal fuente de agua para la agricultura de la Línea Noroeste.



El basurero se encuentra a menos de doscientos metros de las comunidades en su entorno y por el alto nivel de contaminación que generaba y el humo por los incendios provocados por desaprensivos representaba un problema para la salud.



A través del Fideicomiso DO Sostenible, Villa González comenzó a depositar los desechos en el Eco parque de Rafey desde hace tres meses.



Tras el último incendio registrado el cuatro de octubre, el Fideicomiso DO Sostenible lo intervino para adecuar esos terrenos y convertirlo en un parque o pulmón ecológico para beneficio de las comunidades aledañas principalmente Estancia del Yaque, y otras pertenecientes al municipio de Navarrete.



Armando Paíno Henríquez, director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos o Fideicomiso DO Sostenible, destacó que este proyecto es parte del rescate de muchos vertederos a cielo abierto que están desarrollando y mejorar las condiciones de las comunidades.



Paíno Henríquez expresó que el objetivo es regionalizar el destino final de los desechos y comenzar a eliminar los pequeños vertederos como manda la ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.



Christian Garrido, director de ingeniería e infraestructura del Fideicomiso advierte, que hay un área verde que no podrá ser explotada de manera comercial.