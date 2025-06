SANTIAGO. Una edificación en construcción donde se levanta una gran plaza, en la parte norte de Santiago, ocasionado el temor de las familias que residen en el entorno.



El local donde se contempla construir la plaza Denny está ubicado en la avenida Estrella Sadhalá, casi esquina Buena Vista, en Santiago. Los residentes de la zona aseguran vivir bajo amenaza constante debido a aparentes vicios estructurales.



Según los denunciantes, no es la primera vez que ocurre un desplome en esta obra y aseguran que este sería el segundo colapso en menos de un año, lo que ha causado daños a viviendas colindantes, como grietas, paredes desplomadas y afectación emocional en decenas de familias.



“Ya no se puede vivir así. Sentimos que estamos esperando un desastre”, expresó Maritza Domínguez, una vecina del lugar.



De su lado, Lidia Pérez, quien vive justo al lado de la obra, relató su temor por la constante exposición al peligro y teme que en algún momento pueda ocurrir algo similar a otras grandes tragedias.



“Ahí trabajan muchos haitianos, y aunque intentan hacer las cosas bien, esa construcción no está preparada. Se ha derrumbado dos veces; el estruendo fue como si fuera un terremoto. Tenemos niños. Somos humanos. ¿Cómo es posible que sigan con esa obra así?”, se pregunta Pérez.



Cuestionamientos



En tanto que Jorge Pérez, testigo presencial del colapso, narró que escuchó un fuerte crujido y minutos después una parte del techo cayó.



“Las varillas son de 3/8 donde deberían ser de una pulgada. Las columnas están torcidas, los cofrados mal puestos. Eso no aguanta más”, denunció.



El sótano de la estructura también resultó afectado y se encuentra totalmente inundado, lo que genera aún más preocupación por un posible debilitamiento de la base estructural.



“No sabemos si Obras Públicas inspeccionó esto o si realmente lo paralizó, pero si no lo demuelen, puede convertirse en una tragedia”, advirtió Jorge Pérez. El director de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que al recibir la alerta, una unidad de búsqueda y rescate fue desplegada junto con el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el 9-1-1.



Dijo que se hizo un rastreo y se determinó que no habíapersonas atrapadas.



“Hablamos con el viceministro del Ministerio de la Vivienda, quien nos confirmó que esta obra está intervenida y paralizada desde hace un tiempo”, declaró Arias.

El desplome se produjo cuando retiraban madera

De acuerdo con Francisco Arias, el derrumbe ocurrió cuando trabajadores retiraban maderas del encofrado, lo que habría provocado el colapso parcial.



“Nosotros como organismo de protección civil protegemos vidas y propiedades, pero esto ya está en manos del Ministerio de la Vivienda, que debe explicar por qué la obra fue paralizada y en qué condiciones se encuentra realmente”, puntualizó.