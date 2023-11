Santiago. Los residentes en 21 comunidades de la cordillera septentrional protestaron por segunda semana con una marcha para exigir al Gobierno la terminación de sus carreteras y caminos vecinales prometidos por las autoridades.



Con esta caminata ya son 15 las manifestaciones que realizan los munícipes, ocho a pasadas gestiones gubernamentales y siete en los tres años que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader.



El sacerdote Ramón-Nino-Ramos que encabeza el pelotón de manifestantes expresó que si están en las calles de Santiago es porque el Ministerio de Obras Públicas sigue ignorando sus reclamos que van en beneficio de los más pobres del país que son los del campo.



El religioso destaca que llevan diez meses protestando de manera continua y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención Burgos, fue a esas comunidades el 17 de junio del 2021 y les prometió que se cumpliría con la palabra empeñada del presidente de hacer todos los caminos uno detrás del otro.



“Hasta el momento solo han hecho el de Los Higos y dicen que fue porque era una promesa de campaña del señor presidente en el 2020, y ya el país y el mundo saben que cuando llueve en la Cordillera Septentrional, las comunidades de El Plev, El Níspero, El Cedro, Los Ramones, El Jamo, Quinigua, Alto Gordo, El Guazaral, y El Chivo, entre otras, no pueden moverse” expresó.



La marcha salió desde el Monumento a los Héroes de la Restauración y culminó en el parque Duarte frente a la gobernación provincial de Santiago.



El religioso considera que no es tan difícil ni tan costoso para un gobierno que tiene en ejecución megaproyectos que suponen miles y miles de millones de pesos, construir unos 25 kilómetros de carretera y caminos vecinales en comunidades de la cordillera.



El cura advierte que si no atienden a su llamado, en los próximos días se integrarán a esta marcha los estudiantes del bachillerato de la cordillera junto a sus padres.