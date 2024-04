Santiago. Al compás de la música típica, Copa Airlines celebró el primer vuelo del reinicio de operaciones entre Ciudad de Panamá y Santiago de los Caballeros.



La gerente regional de ventas de Copa Airlines en Centroamérica y el Caribe, Karen Nanne, destacó que el reinicio de estas operaciones marca un importante y esperado regreso al conectar una vez más esta ciudad dominicana a su red. “Este reinicio no solo fortalece los lazos entre Panamá y República Dominicana, sino que también promueve el turismo, la cultura y los negocios entre nuestras naciones.



Estamos emocionados de continuar siendo el puente que conecta a nuestros pasajeros con nuevas experiencias y oportunidades en el caribe”, manifestó. Con tres frecuencias semanales, esta ruta saldrá de Panamá los días martes, jueves y sábados, partirá a las 11:39 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional del Cibao a las 03:10 p.m. (hora local), mientras que el vuelo de regreso operará los mismos días, partirá a las 04:01p.m. y llegará al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 05:47 p.m. (hora local).



Por su parte, Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, expresó la alegría que siente con este retorno. “Estoy lleno de regocijo con este reinicio, desde la pandemia a cada momento preguntaban cuándo vuelve. Para nosotros esto representa la conectividad con Suramérica, Centroamérica, México y otros países”, señaló.



Mientras que Ibelca Vásquez, gerente regional del Caribe Norte de Copa Airlines, comentó que este relanzamiento fortalece la industria del turismo. “Celebramos el fortalecimiento de la industria del turismo en una región rica en historia, cultura y aventura. Formamos parte de un esfuerzo conjunto para promover el turismo sostenible y crecimiento de Santiago y sus alrededores”, apuntó.



Además, agradeció al Aeropuerto Internacional del Cibao por el apoyo “inquebrantable” en el proceso de reinicio, su profesionalismo y dedicación; misma que considera han sido vitales. “Esta conexión ayuda no solo al desarrollo económico sino también para permitir conexión a una forma más eficiente a través del Hub de Las Américas, es un compromiso de unir a las familias, cortando distancias y haciendo que el mundo sea más accesible”, agregó Vásquez.



El destino Santiago de los Caballeros, mejor conocido como la “Ciudad Corazón”, se destaca por su enriquecedora oferta cultural, evidenciada a través de monumentos y museos que narran parte de su historia y folclore. Este lugar se distingue por sus numerosas atracciones turísticas, así como también destaca la cercanía con la provincia de Puerto Plata, reconocida por sus paradisíacas playas y majestuosas cascadas. Copa Airlines, en sus 76 años de operación, ha establecido el Hub de las Américas, en Ciudad de Panamá, como el centro de operaciones líder del continente. Cuenta con una de las flotas más nuevas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad alrededor del 90%, entre los mejores en la industria a nivel mundial.