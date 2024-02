La unidad ha permitido realizar mas de 1,600 intervenciones a pacientes sin producir mortalidad.

E l Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), pionero en la cirugía robótica en la República Dominicana está marcando un hito con el desarrollo de nuevas tecnologías en las que se realizan hasta cinco intervenciones por día, lo que permite ahorrar más de dos horas en cada operación.



El doctor Rafael Sánchez Español, presidente del consejo de directores del HOMS, resaltó que desde hace más de diez años se realizan cirugías robóticas en este centro de salud, con cero tasa de mortalidad, en más de 1,600 intervenciones. “La implementación de estas nuevas tecnologías es un esfuerzo y un desafío para traer la ciencia, ya que en países en desarrollo como la República Dominicana es muy costoso implementar este tipo de proyectos, por los impuestos que se debe pagar, de manera que a medida que bajen los costos se podría implementar en otros puntos del país”, expresó Sánchez Español.



El reputado galeno santiagués destacó la importancia en la inclusión del doctor David B. Samadi, cirujano robótico, en este proyecto, sobre todo en el área de urología siendo este, uno de los mejores especialistas a nivel mundial con más de diez mil cirugías de las cuales más de 500 las ha desarrollado en el Hospital Metropolitano de Santiago.



Destaca la importancia de otros cirujanos que desarrollan cirugías vías biliares, hiato esofágico, colon, obesidad, colecistectomía entre otras causas, ya que este robot se utiliza para diversas intervenciones quirúrgicas, como nefrectomía, neumonectomía tanto en segmento como el pulmón completo.

Sánchez Español expresó que dicho robot ha creado mucha confianza y eso se debe a la seguridad que representa para el paciente, ya que las imágenes están en tridimensional logrando seguridad en el cirujano, el cual tiene mejor visión, manipulación de los equipos y cero temblor que antes se producían en las manos, además de una visión de 360 grados que logra que la operación sea menos traumática, sin casi pérdida de sangre.



Uso tecnología



El galeno destaca que con esta nueva tecnología se pueden realizar hasta diez intervenciones por día sin que el personal médico termine exhausto por las horas de trabajo, las cuales ya se reducen.



“Antes las pinzas de laparoscopia se movían y lastimaban el tejido, con este robot las pinzas no se mueven y no lastiman los músculos ni las vísceras adyacentes, y con esto se puede llegar a los puntos más escondidos del abdomen como la próstata, el recto y el esófago”, apunta el presidente del consejo de directores del HOMS.



Rafael Sánchez Español además resaltó el impacto del Hospital Metropolitano de Santiago en países como Brasil, Estados Unidos sobre todo en la ciudad de Nueva York donde hay tantos dominicanos, además de las islas del Caribe, Haití, Puerto Rico entre otros países y esto se debe a la plataforma tecnológica y la capacidad instalada.



En ese sentido y por esta influencia internacional que atrae al turista, es que desde el HOMS apuestan al turismo de salud y por eso Santiago fue declarado polo turístico de salud, y en base a eso desarrollan el nuevo hotel contiguo al hospital como parte de esta visión de futuro.



Llegada de David Samadi



Tras conocerse en el hospital Mount Sinai Medical Center de New York el doctor Rafael Sánchez Español dijo que se enamoró de su proyecto y tras su persistencia lograron traerlo para desarrollar esta tecnología y desde entonces viene una vez al mes a hacer intervenciones y logró legalizar todos sus documentos para poder trabajar tanto con pacientes dominicanos como extranjeros.



“Él ha sido de gran ayuda para elevar la calidad de la medicina sobre todo de la urología dominicana, provocando que otros centros se motiven”, expresó Sánchez Español.



Destaca el rol del doctor Miguel Ángel Carrasco en cirugías cardiacas el cual realiza más de doscientas intervenciones por año, además del doctor Hamilton desde Chile el cual también es un fenómeno en laparoscopia abdominal y también opera una vez al mes en este centro de salud.



“En el departamento de gastroenterología del HOMS nos estamos preparando para hacer la primera conferencia internacional de hígado, la cual se desarrollará en el nuevo hotel y como parte del turismo de convenciones que estaremos desarrollando, donde los estudiantes estarán aprendiendo con una cirugía en vivo y también con esto estaremos marcando un hito en el país”, resaltó el presidente del consejo de directores del HOMS.



Al momento de este reportaje el doctor David Samadi desarrollaba la tercera de cuatro cirugías de cáncer de colon con el SMART ( Samadi Modified Advanced Robotic Technique), las que antes tenían una duración de horas y ahora se realizan en menos tiempo, donde el científico expresó que la experiencia importa.



David Samadi resaltó que por primera vez se realizaron en la República Dominicana cinco cirugías de cáncer de próstata en un día, gracias al desarrollo de esta tecnología la cual ha trabajado junto a su equipo por más de veintidós años realizando más de diez mil cirugías acumulando la experiencia necesaria para brindar seguridad.



“Detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer, detrás de cada programa de cirugía robótica lo que importa es la experiencia del cirujano, y la diferencia que hay entre un cáncer de próstata con otros como de vesícula, vejiga o ginecología entre otros es que cuando se habla de la función sexual del hombre se está mejorando la calidad de vida de las personas” expresó David Samadi.



Desataca que la llave para el paciente es que tras la cirugía tiene una mejor calidad de vida y pasa menos tiempo en el quirófano con un tiempo aproximado de una hora a hora y media, durando solo una noche en el hospital, y logrando el noventa y cinco por ciento de control urinario.



El hospital y las nuevas tecnologías de futuro

Rafael Sánchez Español resaltó la importancia de los avances en la tecnología y están apostando a la inteligencia artificial la cual se estará implementando en la medicina de investigación, el desarrollo de un hospital de neurociencias, otro neurotraumatológico, un lugar especializado para envejecientes, también una expansión en las unidades de endoscopia, hepatología, y en el desarrollo de servicios. “No creemos en la individualidad del ejercicio médico, porque eso se concentra en tus conocimientos, y no se deja un legado, mientras que cuando tú haces el trabajo en equipo el conocimiento se transfiere y se deja un legado, o sea, la importación de conocimientos como se hace en este hospital y eleva la calidad del conocimiento”, expresó Sánchez Español.