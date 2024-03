Santiago. En el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) se sigue haciendo historia y marcando la pauta en la medicina dominicana, y es que por primera vez en un centro de salud del Cibao se implanta un marcapasos sin cables y el cuarto en la República Dominicana.



La cardióloga Carmen Encarnación, ex presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología radicada en Santiago, fue la especialista en hacer historia en la medicina dominicana al colocar un marcapasos sin cable, un dispositivo indicado en pacientes con alto riesgo.



La facultativa que lideró el equipo médico actuante, detalló que el marcapasos Micra es un 93 por ciento más pequeño que los convencionales, que solo pesa un gramo y es el más pequeño del mundo con panes 8.3 centímetros cúbicos, con una vida útil mayor que el marcapasos convencional de aproximadamente diez a doce años y una batería que dura entre ocho a trece años, y podría extenderse hasta quince años.



“Tiene una capacidad funcional de la mejor manera posible en el corazón de los pacientes, el cual ha evolucionado de la mejor manera, donde ya viene la tercera generación que tendrá una durabilidad entre 17 a 20 años” resaltó la cardióloga.



Este se implanta directamente en la cámara del ventrículo derecho del corazón sin necesidad de cables, ya que se hace a través de una de las venas de una pierna, con un dispositivo trans catéter percutáneo, atravesando la válvula tricúspide, para llevarlo hasta el ventrículo derecho, en la región septal es depositado el dispositivo lo que reduce las complicaciones y los riesgos de infección.



Carmen Encarnación resalta que los pacientes de mayor calificación para colocarle este moderno dispositivo son los que tienen pocos accesos venosos, los que se encuentran en diálisis, con enfermedades renales, los que tienen alto riesgo de infecciones, diabéticos, o cualquier otro que por estética no quiera tener una cicatriz o bolsillo en su tórax.



La ex presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología radicada en Santiago, destacó que este marcapasos presenta menos complicaciones que el convencional y menos riesgo de infecciones, sobre todo en pacientes que han presentado complicaciones en el sistema de marcapasos previos como es el caso del primero que le instalaron el Micra, el cual con 81 años es hipertenso y diabético, el cual tuvo una infección de la bolsa y los cables que estaban dentro del corazón.



“Lo que hicimos fue extraer todo el sistema del marcapasos convencional, y después de seguir la infección procedimos a través de un catéter al ventrículo derecho, que atraviesa la válvula tricúspide y el paciente ya se encuentra en casa dos días después de la operación en excelentes condiciones, debido a que ha sido revisado en varias consultas, mostrándose muy fisiológico” resaltó. Destaca que el tiempo de recuperación posoperatorio es ambulatorio ya que el paciente puede estar de alta a las seis horas. Es por esto que la especialista en cardiología entiende que el marcapasos Micra se convertirá en los próximos años el convencional y tener la oportunidad de instalarlo en todas las personas que lo necesiten.