Santiago. El presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Ricardo Fondeur, advierte que el proyecto de ley que busca crear el municipio de Gurabo lo único que hace es descomponer el territorio y fragmentar un área que ya ocupa Santiago de los Caballeros.



En ese sentido, hace un llamado a poner mayor énfasis en planes como el rescate del río Yaque del Norte, o en inversiones para Santiago en vez de estar planteando división territorial.



Fondeur considera que no se puede desviar la atención en división, muy por el contrario, debe prevalecer la unidad de fortaleza y actuar juntos así como lo hacen las entidades que convergen en Compromiso Santiago.



Considera que dividir el territorio es sinónimo de aumentar la burocracia y complicar aquellas decisiones comunes.



“Dividir es sinónimo de aumentar burocracia y complicar aquellas decisiones comunes. Estamos llamados a cambios positivos que aporten a una mejor sostenibilidad”, agrega el expresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.



Exhortó a las autoridades a que juntos se concentren en trabajar en unión por un mejor Santiago y por un mejor país, y continuar promoviendo el trabajo en equipo.



“Sobre el proyecto de ley que crea el municipio de Gurabo; somos de opinión que necesitamos ser coherentes con nuestro Plan Estratégico 2030 y consolidar nuestra posición de crecimiento y aporte al PIB de nuestro país, fortaleciendo Santiago, no descomponer su territorio y fragmentar el área que ocupamos”, dijo Fondeur.



Considera que los acuerdos de mejoras para que el resultado sea el efecto que espera en la educación, seguridad y el progreso y beneficio de la gente, requieren de unidad y no de divisiones.



La iniciativa del diputado Víctor Suárez ha encontrado apoyo en algunos sectores, pero también el rechazo de los empresarios.