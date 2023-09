Santiago. Los sueños de Oliver Dioneiby Méndez Moya de convertirse en un profesional y ver crecer a su hija, quedaron truncados con la muerte a tiros, víctima de la delincuencia tras resistirse a entregar una pasola.



Méndez Moya, de 19 años y padre de una niña de apenas dos meses de nacida que queda en condición de orfandad cursaba la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo recinto Santiago y hacía un curso de refrigeración en el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep). Además trabajaba en una fábrica de tabaco.



El estudiante universitario murió al presentar un impacto de bala, propinada por dos individuos cuando salía de Infotep y se dirigía a su hogar por la avenida Joaquín Balaguer, hasta Los Llanos del Ingenio del distrito municipal Santiago Oeste.



Juan Carlos Méndez, padre de Oliver Méndez dijo que en varias ocasiones le había advertido a su hijo que no tomara el tramo de la autopista Joaquín Balaguer debido a que constantemente se hacen denuncias de atracos.



El progenitor pidió a las autoridades dar con los responsables del crimen.



“Mi hijo era un muchacho bueno, que solo hacía estudiar, era un deportista que no se metía con nadie y solo trabajaba para su muchachito recién nacido”, apuntó Juan Carlos Méndez.



Aunque la pasola era de su propiedad, Oliver Méndez iba en la parte de atrás. De acuerdo a las informaciones, su amigo, quien conducía el aparato se resistió a entregar la motocicleta. Los delincuentes no pudieron cargar con la pasola y emprendieron la huida.



En otro hecho, la Dirección Regional Norte, apresó a Pablo Andrés Payano García acusado de matar a María Eliza Reyes Martínez alias (Isa), de 29 años, cuyo cuerpo fue hallado desnudo en el municipio de Sosúa en Puerto Plata.



El informe policial establece que Payano García mató a la dama al negarse a pagar la suma de dos mil pesos por favores sexuales