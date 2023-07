Email it

El director de la Regional Norcentral del Servicio Nacional de Salud (SNS), Manuel Lora Perelló, dijo que recibió una estructura sanitaria muy comprometida en términos de dedicación de servicio.



Citó el descuido de las infraestructuras a nivel de atención primaria que de acuerdo con su opinión, “tuvieron un descuido bestial” y no se completaron en los tiempos adecuados los procesos de remodelación de los hospitales de tercer nivel.



“A pesar de todo eso hemos logrado avanzar la calidad de los servicios terciarios ha mejorado indiscutiblemente en el Hospital Cabral y Báez, en el Hospital Arturo Grullón y en el Hospital Estrella Ureña”, destacó.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, transmisión especial por el aniversario de el periódico elCaribe, el también médico cardiólogo sostuvo que el año pasado la región norcentral (Santiago, Puerto Plata y Moca), tuvo una mala racha al encabezar los índices de mortalidad materno infantil del país.



Explicó que gracias a las intervenciones que han tenido, incluyendo la motivación que le han dado al personal sanitario, tanto el personal médico como el personal de enfermería, y apoyo al personal de laboratorio, han mejorado esos índices.



“Yo soy de los que abogo porque el sistema de compensación a nivel de los médicos tenga un componente además del salario, que tengan un componente por desempeño, claro, en la medida en que el componente por desempeño entre al sistema de compensación de la Administración pública la calidad del servicio en ese sector va a mejorar”, sostuvo.



Aclaró, sin embargo, que no necesariamente la poca motivación del personal sea el componente que provoque el aumento de la mortalidad materno infantil, sino más bien aspectos como el que los pacientes se salten consultas y no tengan los chequeos.