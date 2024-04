Santiago. Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó programas para la creación de empleos.



Acompañado de su candidata vicepresidencial Zoraima Cuello, Abel Martínez dijo que el gobierno ha descuidado el empleo, resaltando que está peor que en el 2019 en esa materia y resaltó que la baja en las estadísticas de creación no es una cifra errónea, ya que el empleo formal privado está por debajo de las diecisiete mil personas con relación al 2019, creciendo el empleo informal, alegó que los dominicanos literalmente tienen que buscárselas al no encontrar empleo.



A propósito de la celebración del Día del Trabajo el próximo miércoles, el candidato presidencial del PLD dijo: “El empleo es la mejor política para combatir la pobreza”, además de resaltar que es la mejor política social es darle empleos a la gente.



“En mi gobierno habrá un estado presente y comprometido para acompañar a las familias, sectores productivos y generar empleos en todos los renglones del país, y es por eso que en el PLD hemos elaborado las propuestas más completas, claras e innovadoras, ya que tenemos el mejor equipo de técnicos de la historia democráticas de la República Dominicana” expresó Martínez.



Adelantó que entre los programas que desarrollaría en su gobierno están el de “Chichi Seguro”, el cual catalogó como una gran propuesta al igual que el programa “Ángeles de la Comunidad” con el cual buscan que más de cuatrocientos mil personas que buscan trabajo, en su mayoría mujeres, puedan salir adelante, lo cual consiste en crear puestos de trabajo para el cuidado infantil, personas con discapacidad, envejecientes, entre otros, y que incluiría la provisión de alimentos entre otras facilidades.



Martínez expresó que promovería la inclusión de programas de trabajo comunitario y una cooperativa de la mujer desde donde darían apoyo financiero a las amas de casa para emprender proyectos y con esquemas de capacitación técnica, entre otros.



Dijo que resulta preocupante la realidad que viven los dominicanos, ya que resaltó que los recursos que devengan no les alcanzan para el sustento de sus familias y por tal razón deben tener más de un trabajo y criticó que lo único que ha crecido en el país son los empleos informales, debido a que las personas han tenido que montar sus propios negocios para sobrevivir. Destaóa que otros han tenido que irse del país por diferentes vías incluyendo las ilegales, como en yola por Puerto Rico, la denominada “Vuelta por México” para subsistir y es por esto que tiene el proyecto de crear el programa Mi Primer empleo, que potenciaría alianzas con el sector privado.



Otro de los programas que presentó Abel Martínez fue el “Capital Semilla” el cual trata de un apoyo para los jóvenes que concluyen el bachillerato en los que se les facilitaría hasta trescientos mil pesos para seguir estudiando o iniciar un emprendimiento, y junto con este estaría el programa “Mipymes Joven”, que tendrá una línea de préstamos blandos para jóvenes que tienen sus empresas el cual les ayudaría incluso a identificar clientes y mercados, con acceso especial al fondo especial de garantías para disminuir el costo del endeudamiento.



También anunció la creación del Marco Nacional de Cualificaciones, que busca adaptar a los estudiantes a las necesidades del mercado laboral . Presentes en el encuentro el coordinador general de Campaña, Andrés Navarro, y de Gabinete, Johnny Pujols; también el candidato a senador por el PLD en Santiago, Marino Collante.

El puerto de Manzanillo y carreteras

En un encuentro con medios de comunicación de Santiago y el Cibao, Abel Martínez anunció la construcción del puerto de Manzanillo y la terminación de la carretera Copey-Manzanillo, obras que calificó como claves para el desarrollo industrial de Santiago y provincias del noroeste.



De igual modo, construir como obra pública la carretera del Ámbar, para unir Santiago y Puerto Plata e impulsar el desarrollo turístico en ambas provincias.



Asimismo, la creación de la Ciudad Joaquín Balaguer, un complejo residencial integrado con servicios públicos para personas de bajos ingresos, similar a la Ciudad Juan Bosch que está en Santo Domingo.



Además en temas políticos dijo lo siguiente “por un lado estamos los que logramos resultados y por el otro los que aún no han cumplido las promesas para estos cuatro años, por un lado estamos los que nos separamos nunca de nuestra gente y por el otro están los que apenas conocen como vive de verdad el pueblo, por otro lado estamos los que sabemos unirnos a los sectores en proyectos comunes y por el otro están los que solo saben pelearse entre ellos” destacó el candidato presidencial del PLD.