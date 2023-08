Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, abogó para que los recursos del cuatro por ciento destinados para la educación, sean utilizados a conciencia y llamó a los profesores a trabajar con mayor mística.



Asimismo, Bretón pidió al Gobierno que encuentre el modo de inscribir a los niños que no están declarados.



El religioso entiende que, para mejorar como país, el sistema educativo debe destinar los recursos económicos en la formación de los docentes.



“Con tanto dineral que se acumula en favor de la educación por el famoso cuatro por ciento, pienso que hay que utilizarlo a conciencia y sobre todo formación de los profesores pedirles que tengan mística”, apuntó.



Recordó que en el pasado los profesores eran maestros y la sociedad los respetaba como tales.



“No es que detengamos el tiempo, pero el respeto hay que ganárselo y sostenerlo para tener profesores que la sociedad los respete por su capacidad, su entereza moral, coherencia de vida y honestidad”, expresó Bretón.



Con relación a la carencia de actas de nacimientos, advierte que el no contar con este documento, en el caso de un niño es como si no existiera, debido a que no hay constancia de nada.



El religioso entiende que el no poder acceder a la educación por no estar declarado, las personas se verán entonces afectadas en su vida, por no acudir a las escuelas.



“Me simpatía la decisión de que se admita en las escuelas, niños y niñas, jóvenes sin actas de nacimiento, pero ya deberíamos haber resuelto. A mí mismo me tocó enfrentarla mucho, sobre todo en mi tiempo como obispo de Baní. Yo mismo tuve que encargar a una abogada de declarar a una niña que iba a cumplir siete años”, apuntó Bretón al hablar con reporteros de elCaribe. Dijo que monseñor José Dolores Grullón hizo también un trabajo extraordinario en San Juan de la Maguana.