Santiago. Los casos de dengue en la población infantil han aumentado en los últimos cinco meses en esta provincia, enfermad que el pasado vienes cobró la vida de un niño en Hato del Yaque.



Se trata de un menor de 12 años, residente el sector Villa Bao del referido distrito municipal, quien falleció en un centro de salud privado donde fue internado con distintos síntomas de la enfermedad.



El doctor Gilberto Tejada, presidente del Colegio Médico en Santiago, afirma que esta enfermedad ha ido en un pico desde hace aproximadamente unos 5 meses, y no ha descendido, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que aumenten las fumigaciones, la limpieza de patio y orientación a la familia para evitar que siga en aumento.



“Siempre he dicho que en vez del gobierno tener anuncios de propagandas innecesarias, por qué no tiene anuncios orientando la ciudadanía sobre este mal que no respeta clases sociales y mueren muchos niños en el país a causa del dengue”, expresó Tejada. Sugirió además capacitar más a la clase médica sobre el tratamiento del dengue, que se haga énfasis en más especialización sobre la enfermedad y que los médicos conozcan cada vez más el manejo adecuado.



En tanto que el doctor Adalberto Peña, director Provincial de Salud Santiago I (DPSSI), sostuvo que ha habido ligeros aumentos dentro de lo normal para la época, pero todo está controlado.



“Se están haciendo todas y cada una de las acciones para disminuir los criaderos de mosquitos conjuntamente con las acciones que se han hecho con los comunitarios, las alcaldías y los dirigentes sectoriales, hemos tenido un gran apoyo”, expresó Peña.



Informó que están tomando acciones con un programa de descacharrización, fumigación, y educación, además enseñan cómo clorar el agua y regalan tapas para los tanques, acciones con lo que están buscando la eliminación de los criaderos de mosquitos.