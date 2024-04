Santiago. Un hombre paralítico murió víctima de un incendio registrado en la vivienda en la que residía en la comunidad Cruz Gorda, del sector Gurabo en Santiago y un adolescente falleció aparentemente ahogado.



La víctima fue identificada como Caonabo Antonio Méndez, de 68 años de edad, quien residía en la calle 10 de dicha comunidad.



Al momento de producirse la tragedia, Méndez se encontraba junto a su madre, una anciana que resultó ilesa, tras ser rescatada por los vecinos.



Hasta el momento no se ha establecido la causa que provocó el siniestro.



Con relación al nombre del adolescente, se ha establecido que es de nacionalidad haitiana y su cuerpo se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Santiago.



Las autoridades informaron que los familiares no han acudido a reclamar el cuerpo del menor cuya identidad no ha sido ofrecida.