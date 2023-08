Email it

Santiago. El presidente Luis Abinader dejó inauguradas una serie de obras en esta provincia,al tiempo que anunció otras en proceso de licitación.



Acompañado de su esposa. la primera dama Raquel Arbaje, y varios funcionarios, Abinader inició el recorrido en el municipio de Navarrete donde dejó inauguradas de manera simultánea la repotenciación de la sub estación y la rehabilitación de redes e iluminación de la comunidad de Monte Adentro

Las dos obras eléctricas tienen un costo superior a los 244 millones de pesos, beneficiando con estas en el caso de Navarrete más de quince mil familias, mientras que en el caso de Monte Adentro, a unas cinco mil.



En Monte Adentro fueron instalados unos 1,311 postes del tendido eléctrico, 1,203 luminarias, 104 kilómetros de cables del tendido eléctrico de media y baja tensión así como 110 transformadores.

Durante este acto el presidente Luis Abinader informó que la Circunvalación Navarrete – Línea Noroeste ya es una realidad y en los próximos días, estaría regresando para dar inicio a esta obra que ha sido demandada por años.



En el municipio Villa González, Abinader inauguró el centro educativo José Ignacio Mendoza Reyes, en Palmar Arriba. La escuela consta de ocho aulas, un multiuso y funciona en el nivel inicial y básica.

En este acto hablaron la estudiante Darely Cristina Pérez Ulloa y el vice ministro de Educación Francisco de Oleo Ramírez, quien llamó a los maestros a realizar su labor apegados a los principios éticos y morales, haciendo honor al legado de los padres de la Patria. Mientras que la estudiante felicitó al presidente por la inversión que ha venido haciendo a favor de la educación, tomando en cuenta la calidad de la educación para la niñez y los jóvenes dominicanos.



Otras inauguraciones



En el sector Los Salados el mandatario encabezó la entrega de 64 nuevas viviendas, beneficiando a igual número de familias de escasos recursos.



Estos apartamentos se suman a los casi 500 entregados en la comunidad de Los Salados en la actual gestión, dentro del programa Mi Vivienda Feliz.



De igual forma el mandatario inauguró, una estancia infantil, en el Sector Ensanche Espaillat, que acogerá unos 250 niños de ese sector, San Fernando y Altos de Rafey.



Allí serán atendidos niños desde 0 hasta 4 años, con atención integral, en jornada extendida, con los servicios de estimulación temprana, nutrición, prevención y atención contra la violencia, atención a las necesidades de educación especial, integración familia y comunidad. Abinader concluyó su agenda con la inauguración de un parque infantil y multiuso en el Jardín Botánico a un costo de 44 millones de pesos.



Abinader dice no se trata de “una candidatura”



El mandatario aprovechó el escenario para aclarar que la inversión que hasta ahora viene realizando, no se trata de proselitismo, sino de llevar respuestas a las necesidades de la población.

“No se trata de una candidatura, sino del manejo de los recursos públicos con honestidad”, sostuvo.

Hizo énfasis en que el dinero del pueblo debe ser invertido con respeto, y transparencia, como lo ha venido haciendo la actual gestión para instaurar, y consolidar un modelo diferente de gobernar sin malversar los fondos.