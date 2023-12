Monseñor Nouel. Los productores agropecuarios del Cibao protestaron con una marcha que terminó en concentración en la autopista Duarte, en Bonao contra los altos costos de los insumos para la producción de diversos alimentos y las importaciones.



La manifestación fue convocada por el Frente Nacional de Productores Agropecuarios, en conjunto con la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli), y la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos.



Bajo un fuerte contingente policial y militar decenas de ganaderos con pancartas en manos con diversos mensajes marcharon en reclamo de varias reivindicaciones contra el Gobierno.



Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli), desmintió a sectores de que esa manifestación sea política y resaltó que el sector agropecuario está al borde del colapso, e invitó al Gobierno a hacerse responsable de soluciones y no de llevarlos a la quiebra como está pasando.



Rechaza sean políticos



“Nuestro partido político es el sector agropecuario y los pequeños productores que están desamparados, porque el gobierno solo protege a los grandes” dijo Cabrera en medio de la manifestación, en la entrada de Caribe-El Verde en la autopista Duarte en la zona de Bonao.



Expresó que los pequeños y medianos productores de pollos y huevos no aguantan más el alto costo de la energía lo que provoca baja rentabilidad para producir esos alimentos básicos de la canasta familiar.



René Columna, miembro del Frente Nacional de Productores Agropecuarios, expresó que es hora de que el Gobierno los tome en cuenta, porque la producción láctea dominicana está colapsada con la desaparición de cientos de hatos lecheros por toda la geografía nacional por falta de rentabilidad.



“Ya no aguantamos más por la falta de políticas públicas a favor de los productores de leche, parece que esas políticas públicas son para importadores y algunas dirigidas a las cadenas de supermercados” expresó René Columna.



El presidente del Patronato Nacional de Ganaderos envió un mensaje al presidente Luis Abinader sobre las importaciones las cuales según él no bajan precios, solo crean miserias y destruyen la producción local y nacional. Columna dijo que han agotado todos los medios para buscarle una solución a la problemática de rentabilidad.

Los porcicultores temen quebrar por importación

Diego Hidalgo, expresidente de la Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte, dijo que el sector porcino está en una depresión significativa debido a las importaciones desmedidas que están realizando, y que solo beneficiana un sector y maltratan a los pequeños, resaltó que el sector agropecuario es un eje fundamental en la economía dominicana, e hizo un llamado a la paz, la cual se consigue con las soluciones a los problemas que les atañen.