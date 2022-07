Email it

Santiago. Representantes de organizaciones sociales, de la Asociación de Retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional protestaron con vigilias en varios puntos del Cibao contra las alzas en la tarifa eléctrica.



Los activistas y ciudadanos afectados se concentraron frente a las principales oficinas de la empresa Edenorte en cada provincia de la región Norte para además denunciar el alto costo de la vida.



En Santiago de los Caballeros, los activistas de Somos Pueblo, “Toy Cansao” hicieron un llamado a la población para que se manifieste contra el incremento de sueldo que se hiciera en la Superintendencia de Electricidad.



“Estos funcionarios aumentaron el sueldo de 500 mil a 700 mil pesos y quieren ahora justificarlo cargando a la población con alzas que vienen produciéndose desde hace meses”, apuntó Yadira Marte, activista de Toy Cansao.



Marte dijo que de pagar tres mil pesos, el último recibo le llegó de 12 mil, mientras que a su madre que reside en Villa González y que en la actualidad estaba viviendo con ella, de 700 pesos ahora tiene que pagar siete mil.



Advierte que el cambio que planteó el gobierno no ha llegado a la población dominicana, debido a que se han concentrado en gobernar para los más ricos.



“Ya sabemos que no puede gobernar Leonel, ni el PLD, ni el PRM ni los reformistas, todos son lo mismo. Lo que se requiere es un cambio de sistema y de mentalidad, no de partido político”, agregó Marte.



La esposa de un teniente del Ejército Nacional que se sumó a la manifestación dijo que este mes el recibo le llegó de 5,905.91 cuando apenas gana 21 mil pesos.. Otros manifestantes se quejaron de las alzas de los productos de la canasta familiar.



“Una pasta de jabón que costaba 20 pesos, ahora hay que dar 30 pesos y las sopitas también subieron, Todo está por las nubes”, indicó Magalis Cueva. Militares y policiales fueron apostados frente las oficinas de Edenorte.