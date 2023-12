Santiago. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, descartó que pueda haber un eventual aumento en el precio del pasaje en las diferentes rutas de la región del Cibao.



Sin embargo, Marte aunque aseguró que la calamitosa situación económica por la que atraviesan los choferes, frente a los altos precios de los combustibles y la canasta familiar, justifican dicho aumento.

El presidente de la CNTT deplora que tanto los choferes como los usuarios del transporte atraviesan situaciones económicas deplorables, por lo que consideró que no es factible un reajuste del pasaje.

Aseguró que pese a que la Central mayoritaria del transporte en las catorce provincias de la región del Cibao, la CNTT no participa en subsidios de combustibles, ese gremio que agrupa a conductores considera que es contraproducente aumentar el pasaje a la ciudadanía, advirtió Juan Marte.



El dirigente choferil también dio garantías de que en el caso de las versiones que circulan sobre un supuesto aumento del pasaje, no lo habrá, ni ahora ni después.



“Aparte de que se justifica, es cierto que hay una petición de parte de los choferes de incrementar cinco pesos, pero eso es tradicional y voluntario producto de la época navideña, pero los usuarios del transporte no están en la obligación de pagar esos cinco pesos, es opcional” dijo Juan Marte.



El dirigente gremial de los choferes del Cibao indicó que la CNTT, entidad que dirige, nunca tomará decisiones que perjudiquen o vayan en detrimento de la población, sobre todo de las clases más vulnerables, a la vez que reiteró su compromiso con el desarrollo de la ciudad de Santiago, con la región del Cibao y con el país en sentido general. Algunas rutas aumentaron entre cinco y diez pesos durante los días 21,22 y 23 de diciembre.