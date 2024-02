Santago. Tras ser abatido uno de sus compañeros, a manos de agentes policiales, se entregó ante el Ministerio Público otro individuo acusado de participar en la muerte de a tiros al coronel retirado Francisco Antonio Fernández Bautista (Tony), tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Almonte Bautista.



José Frank González Rodríguez, un ex integrante del cuerpo de bomberos, acudió a la fiscalía junto a un sacerdote, el comunicador y empresario Marcos Álvarez y un abogado para ponerse a disposición de la Justicia.



González Rodríguez, de 25 años, reside en el sector Parada Siete, al ser llevado a las oficinas del Ministerio Público en el Palacio de Justicia alegó inocencia y no haber participado en lo que se presume fue un atraco contra el empresario y excoronel retirado Francisco Antonio Fernández Bautista.



En el lobby del Palacio de Justicia José Frank se quitó la camiseta en señal de que no tiene ningún tipo de rasguño y que se encuentra en buenas condiciones físicas, alega que teme por su vida o ser maltratado.



El hecho ocurrió el pasado 31 de enero en las intersecciones de las calles 7 y 14 del residencial El Ejecutivo, mientras Fernández Bautista preparaba una pintura para señalizar una calle próxima a un centro de educación de su propiedad.



Por el caso hay cuatro personas detenidas, incluido un hombre que supuestamente ubicaba a las víctimas y luego de que eran cometidos los atracos, recogía las armas y los bienes despojados.



En tanto que la noche del jueves fue abatido Jhordany De Jesús Méndez Peña, alias (La Radio), de 18 años, el otro involucrado en la muerte del tío de Ney Aldrin Almonte Bautista y del encargado de la Dicrim en Santiago.



Las cámaras lograron captar a los dos delincuentes que intentaban atracar al empresario y al resistirse este, le propinaron cuatro disparos. Fernández Bautista era propietario de varios edificios y del colegio Juan Pablo II del sector residencial El Ejecutivo.