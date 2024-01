Santiago. El miedo y la desesperación se apoderaron de los ciudadanos del sector La Otra Banda, los cuales denunciaron que vivieron un momento traumático luego de que la Policía Nacional lanzara más de 15 bombas lacrimógenas de manera “descontrolada” y sin avisar.



Eran las 11:00 de la noche del pasado 1 de enero cuando la humareda y la falta de respiración dominaron el ambiente; los ancianos y niños pequeños resultaron los más afectados. “Yo estaba acostada cuando entró ese humo. Tuve que taparme la nariz y los ojos que no lo aguantaba. Al otro día amanecí ciega, de casualidad no me morí”, expresó la señora mayor Gisela Rodríguez. En el caso de Francely Capellán explicó que pensó que su niña de tres meses iba a morir luego de verla botar baba por la boca y con los ojos volteados. Los entrevistados esperan que este hecho “frecuente” no vuelva a ocurrir.