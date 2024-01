Puerto Plata. Las fuerzas vivas del municipio de Altamira protestaron con una vigilia en reclamo de la conclusión de los demorados trabajos de remozamiento en el hospital público, que aunque está funcionando presenta un progresivo deterioro.



Durante la manifestación frente al centro de salud, sacerdotes, representantes de juntas de vecinos, organizaciones populares y empresarios de esta demarcación dijeron estar cansados de los intentos fallidos con las autoridades para que concluyan la edificación.



Apelan a la sensibilidad del presidente Luis Abinader y del nuevo ministro de Salud Pública para que terminen con la remoción del hospital.



El sacerdote Nelson Núñez expresó que la intervención del hospital de Altamira empezó hace más de diez años, y actualmente luce abandonado, por lo que dice estar del lado de la población ante un servicio prioritario como es la salud.



El también cura católico Juan Luis Díaz Bonilla denuncia que en Altamira hay decenas de comunidades rurales, donde sus munícipes tienen que pagar hasta mil pesos para llegar al hospital en demanda de servicios de salud, pero no los reciben por las condiciones en que se encuentra.



Indica que aunque los médicos tengan buenas intenciones, trabajan a manos peladas.



Quejas comunitarias



Ante la falta de un hospital, muchos optan por trasladarse a Puerto Plata o Santiago.

El cura Juan Luis Díaz pidió a las autoridades gubernamentales la intervención de la policlínica de la comunidad de Río Grande que desde hace cuatro años está en fase de terminación.



Mientras el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del municipio de Altamira (Fejuval), Juan Martínez, dijo que en ese hospital empezaron la reparación en junio del 2013, y desde entonces sufren la dejadez de las autoridades, por lo que declararon la salud en esa demarcación en estado de emergencia

Ingrid Estrella, representante del Comité Social de Altamira (Cosodial), dijo que son hechos los que necesitan y no palabras, ante las tantas promesas incumplidas por parte de las diferentes autoridades en más de una década.



Además destacó que el cuerpo médico de dicho hospital hace literalmente malabares para atender a las personas de esa demarcación, y sin una buena infraestructura no es posible hacer un buen trabajo. El empresario José Hernández considera que se hace necesario un esfuerzo mayor de las autoridades.

Médicos trabajan a mano pelada porfalta de equipos

Venecia Vargas, representante de las enfermeras de Altamira, dijo que trabajan literalmente a mano pelada y cuando un paciente llega con cualquier complicación, por mínima que sea, hay que remitirlo a otro centro de mejor capacidad.



“No tenemos una emergencia digna, no tenemos consultorios para la cantidad de pacientes, la sala de cirugías funciona a un 20 por ciento, las consultas son caóticas, al igual que los laboratorios, entonces señor presidente y ministro de Salud, empodérense en favor de nuestro hospital y nombramiento de las enfermeras”, dijo Vargas.