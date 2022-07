Email it

Santiago. El Ministerio de la Mujer realizó el encuentro regional “Iniciativas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres”, para socializar los proyectos, programas, servicios, formaciones y oportunidades.



Durante la actividad destacaron la necesidad del empoderamiento económico de las mujeres en el territorio desde el sector público y privado para desarrollar sus ideas de negocio, emprendimientos, acceder a un empleo digno y las oportunidades de financiamiento. Rosa Santos, gobernadora de Santiago, manifestó su compromiso y apoyo a esta iniciativa en la provincia que dirige.



Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de la Mujer, responde a los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley No. 1-12), al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021–2024 y el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género PLANEG III, es un instrumento en materia de género que establece para todas las instancias de la administración pública, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y organizaciones comunitarias.



El objetivo es priorizar en materia de autonomía económica, aumentar el acceso de las mujeres a los activos y recursos productivos que les permitan la generación de ingresos propios de manera sostenible, fomentar la participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral, reduciendo el desempleo femenino, el trabajo informal, la desigualdad salarial y otras formas de discriminación laboral por género.



Addys Then, viceministra técnica de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, dijo que esa entidad no solo brinda asistencia técnica, jurídica, psicológica, terapéutica y refugio a mujeres víctimas de violencia, sino también es un puente, un canal para el empoderamiento económico.



Expresó que estas iniciativas permiten que las mujeres jóvenes puedan ejercer un mayor control sobre sí mismas, mejorar su autoestima, cuestionar su subordinación e incidir en las decisiones que conciernen sus condiciones y su calidad de vida.